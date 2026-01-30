النادي الإفريقي يتعرّف على منافسه في نصف نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة

فاز نادي بيروت اللبناني على الوحدة السوري بنتيجة 79 – 66 في ختام مباريات الدور ربع النهائي لبطولة دبي الدولية لكرة السلة.
و سيضرب الفريق اللبناني موعدا مع النادي الافريقي غدا السبت في الدور نصف النهائي للبطولة فيما سيجمع الدور نصف النهائي الاخر بين منتخب الامارات و الاتحاد الليبي.
و كان النادي الافريقي ضمن في وقت سابق اليوم تأهله الى المربع الذهبي للبطولة عقب فوزه على النصر الاماراتي بنتيجة 93-68.
تعليقات
