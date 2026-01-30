Français
الأخبار

النادي الإفريقي يتعرّف على منافسه في نصف نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة

النادي الإفريقي يتعرّف على منافسه في نصف نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة

فاز نادي بيروت اللبناني على الوحدة السوري بنتيجة 79 – 66 في ختام مباريات الدور ربع النهائي لبطولة دبي الدولية لكرة السلة.

و سيضرب الفريق اللبناني موعدا مع النادي الافريقي غدا السبت في الدور نصف النهائي للبطولة فيما سيجمع الدور نصف النهائي الاخر بين منتخب الامارات و الاتحاد الليبي.

و كان النادي الافريقي ضمن في وقت سابق اليوم تأهله الى المربع الذهبي للبطولة عقب فوزه على النصر الاماراتي بنتيجة 93-68.

