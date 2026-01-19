النادي الرياضي لحمام الأنف يفسخ تعاقده مع المدرب أمين كمون

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الهيئة المديرة للنادي الرياضي لحمام الأنف توصلها إلى اتفاق رسمي مع المدرب أمين كمون يقضي بفسخ العلاقة التعاقدية التي تجمع الطرفين، وذلك في إطار توافق ودي بين الجانبين.

و أكدت الهيئة المديرة، في بيان لها، تقديرها الكبير للعمل الذي قام به المدرب أمين كمون طيلة فترة إشرافه على الفريق، مشيدة بما بذله من مجهودات وما أظهره من التزام مهني وخدمة صادقة لألوان النادي.

و بهذه المناسبة، توجهت الهيئة بأحر عبارات الشكر والتقدير للمدرب أمين كمون، متمنية له كل التوفيق والنجاح في بقية مشواره التدريبي، سواء على المستوى المحلي أو الخارجي.

