Français
Anglais
العربية
الأخبار

النادي الرياضي لحمام الأنف يفسخ تعاقده مع المدرب أمين كمون

النادي الرياضي لحمام الأنف يفسخ تعاقده مع المدرب أمين كمون

أعلنت الهيئة المديرة للنادي الرياضي لحمام الأنف توصلها إلى اتفاق رسمي مع المدرب أمين كمون يقضي بفسخ العلاقة التعاقدية التي تجمع الطرفين، وذلك في إطار توافق ودي بين الجانبين.

و أكدت الهيئة المديرة، في بيان لها، تقديرها الكبير للعمل الذي قام به المدرب أمين كمون طيلة فترة إشرافه على الفريق، مشيدة بما بذله من مجهودات وما أظهره من التزام مهني وخدمة صادقة لألوان النادي.

و بهذه المناسبة، توجهت الهيئة بأحر عبارات الشكر والتقدير للمدرب أمين كمون، متمنية له كل التوفيق والنجاح في بقية مشواره التدريبي، سواء على المستوى المحلي أو الخارجي.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

393
الأخبار

باجة : معتمد مجاز الباب يتابع عملية توزيع مادة الأمونيتر على الفلاحين

312
الأخبار

منوبة : الشروع في معالجة أماكن مخفضات السرعة المزالة و اعلان طلب عروض لإعادة تركيز المطبات الارتجاجية الضرورية
302
الأخبار

الإحتفاظ بسيف الدين مخلوف من أجل أحكام قضائية صادرة في حقه
276
الأخبار

مفتي الجمهورية يعلن عن أول أيام شهر شعبان 1447
270
اقتصاد وأعمال

الوكالة العقارية للسكنى تعلن عن عدد من تقسيماتها الاجتماعية الجديدة بأريانة و بن عروس و المهدية
269
الأخبار

الإعلان عن تركيبة الإطار الفني للمنتخب التونسي يوم الثلاثاء القادم
268
الأخبار

وزير البيئة يؤدّي زيارة ميدانية إلى صفاقس لمتابعة برنامج تشجير الطرقات السيارة
265
اقتصاد وأعمال

وزارة المالية تحدث قباضات مالية جديدة في ثلاث ولايات و مركزا لاستخلاص المحاصيل
262
اقتصاد وأعمال

بقلم مرشد السماوي : حان الوقت للعناية بالنقل الجوي و تطوير كل المطارات و فتح الأجواء للشركات العالمية في سماء مفتوحة…
252
الأخبار

تغيرات في الوضع الجوي بداية من هذه الليلة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى