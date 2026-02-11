النادي الصفاقسي : النيابة العمومية تفتح بحث تحقيقي ضد هيثم ڨيراط و أسامة شريط 

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن النادي الرياضي الصفاقسي عبر صفحته الرسمية اليوم الإربعاء أن اللجنة القانونية اودعت شكاية جزائية لدى المحكمة الإبتدائية بصفاقس 2 ضد حكام تقنية الفار في مباراة النادي الإفريقي.

و تتمحور الشكاية بحسب ما اعلنت عنه الصفحة الرسمية حول شبهات تتلعق بالتلاعب بالنتائج الرياضية.

و أكد النادي الصفاقسي في بلاغه ان النيابة العمومية قررت إحالة الملف إلى فرقة مكافحة الإجرام ببن عروس مع إصدار تعليمات فورية بإجراء التساخير اللازمة والتدقيق.

يشار إلى أن مباراة النادي الصفاقسي و النادي الإفريقي إنتهت على نتيجة التعادل هدف مقابل هدف و خلف الهدف الذي سجله صادق قديدة جدلاً واسعاً بسبب وجود شواط في موقف تسلل حسب جمال الحيمودي المشرف العام لقطاع التحكيم و مراد بن حمزة مدير الإدارة الوطنية للتحكيم.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



