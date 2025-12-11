Français
النادي الصفاقسي في تربص مغلق بجربة استعدادًا للمواعيد القادمة

يتحوّل فريق أكابر كرة القدم بالنادي الرياضي الصفاقسي اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 إلى جزيرة جربة للدخول في تربص مغلق يتواصل إلى غاية يوم 17 من الشهر نفسه، وذلك في إطار استعدادات الفريق للاستحقاقات المقبلة وتعزيز الجاهزية البدنية والفنية للاعبين.

قائمة اللاعبين المدعوين للتربص:

حراسة المرمى: محمد الهادي قعلول – محمد علي جمعية – مالك العرايسي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – كيفن مونديكو – يوسف حبشية – عبد السلام عقيد – هشام بكار – ريان الدربالي – محمد صالح المهذبي – شوقي بن خذر.

خط الوسط والهجوم: محمد الطرابلسي – حسامادو – ريان شعبان – محمد العبسي – فراس السكوحي – أنيس عزوز – إياد بالوافي – عمر بن علي – محمد أمين العايدي – بووا ديارا – ويلي أونانا – إيمانويل أوغبولي – عامر الجويني – نور القروي.

ويشهد هذا التربص تعزيز صفوف الأكابر بثلاثي النخبة مالك العرايسي، أنيس عزوز وبووا ديارا بعد التحاقهم رسميًا بالفريق الأول.

