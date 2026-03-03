النادي الصفاقسي يخسر خدمات أحد أبرز ركائزه

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن النادي الصفاقسي اليوم الثلاثاء عن غياب لاعبه ويلي أونانا عن الميادين لمدة ثلاثة أسابيع بسبب الاصابة.

و أوضح النادي الصفاقسي في بلاغ على صفحته الرسمية أنّ ويلي أونانا تعرّض إلى إصابة على مستوى الركبة اليمنى تستوجب راحة لمدة ثلاثة أسابيع.

يذكر أنّ النادي الصفاقسي كان قد تعاقد مع اللاعب الكاميروني ويلي أونانا في 7 أوت 2025 بعقد يمتد الى غاية 30 جوان 2028.

و يشغل أونانا صاحب الـ 25 عاما خطة جناح أيسر ولعب مع النادي الصفاقسي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 ما مجموعه 14 مباراة سجل خلالها هدفين.

و تجدر الاشارة الى ان النادي الصفاقسي يحتل بعد مرور 22 جولة المركز الرابع في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم برصيد 42 نقطة.

و يحل نادي عاصمة الجنوب يوم السبت القادم ضيفا على الاتحاد المنستيري صاحب المرتبة الخامسة (37 نقطة) في اطار الجولة الثالثة و العشرين.

