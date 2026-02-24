النادي الصفاقسي يكشف عن تركيبة و مهام أعضاء الهيئة التسييرية

كشف النادي الرياضي الصفاقسي اليوم الثلاثاء عن تركيبة و مهام أعضاء الهيئة التسييرية الجديدة للفريق.

و شهدت الهيئة التسييرية الجديدة عودة عدة على غرار سلمان بن رمضان آلذي سيشغل خطة نائب رئيس مكلف بالرياضات الجماعية من بينها كرة القدم وكذلك عودة عماد المسدي في خطة عضو مكلف بالتنسيق بين الهيئة و اللجنة العليا للدعم.

و في ما يلي القائمة الكاملة للأعضاء مع مهامهم في الهيئة :

السيد مهدي الفريخة : رئيس الهيئة التسييرية

السيد عماد المسدي : عضو مكلف بالتنسيق بين الهيئة التسييرية و لجنة الدعم

السيد ثامر الفندري : نائب رئيس مكلف بالتنسيق بين الهياكل

السيد سلمان بن رمضان : نائب رئيس مكلف بالرياضات الجماعية

السيد سامي بوصرصار: كاتب عام

السيد أيمن بوعتور: أمين مال

السيد مهدي الصافي: عضو

و سيتم لاحقا الإعلان عن التعيينات الخاصة برؤساء الفروع.