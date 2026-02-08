النادي الصفاقسي 1-1 النادي الإفريقي: تصريح المساعد أحمد الطويهري بعد الكلاسيكو (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لم يتمكّن النادي الإفريقي، بعد ظهر هذا الأحد، من حصد النقاط الثلاث وتعزيز صدارته لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، وذلك عقب اختتام منافسات الجولة العشرين.

وخلال الندوة الصحفية التي تلت المباراة، صرّح المدرب المساعد للنادي الإفريقي، أحمد الطويهري، لميكرو تونس الرقمية قائلاً:

«لا يمكن الحديث عن تعادل عادل. من حيث الفرص الصريحة، كنّا أقرب إلى الفوز من منافسنا. رغم بداية سيئة للمباراة واستقبال هدف من ركلة جزاء، صنعنا فرصتين واضحتين، إحداهما ارتطمت بالعارضة، وأخرى أمام شباك خالية. كما واصلنا في الشوط الثاني القتال دون استسلام، واعتمدنا خيارات هجومية مكّنتنا من العودة في النتيجة وإدراك التعادل».

وأضاف:

«بصفة عامة، كنا نستحق الفوز بالنظر إلى الاستحواذ، والرغبة، والالتزام، والالتحامات الثنائية. ومع كامل الاحترام للمنافس، كنا الأفضل على أرضية ميدان صعبة، حيث نادراً ما يفرض الضيوف سيطرتهم على أصحاب الأرض».

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



