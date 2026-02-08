النتائج و الترتيب إثر الدفعة الثانية لمباريات الجّولة الخامسة إياب من البطولة الوطنية

إنتهت منذ قليل الدفعة الثانية لمباريات الجّولة الخامسة إياب من البطولة الوطنية.
و قد أسفرت عن النتائج التالية :
النادي الصفاقسي 1 – 1 النادي الإفريقي
الشبيبة الرياضية بالعمران 2 – 1 نجم المتلوي
النادي الرياضي البنزرتي 1 – 0 إتحاد بنڨردان
الترتيب :
1- النادي الإفريقي 42 ن
2- الترجي الرياضي 40 ن (-2)
3- الملعب التونسي 38 ن (-1)
4- النادي الصفاقسي 36 ن
5- الإتحاد المنستيري 33 ن
6- النجم الساحلي 27 ن
7- الترجي الجرجيسي 26 ن
8- نجم المتلوي 26 ن
9- شبيبة العمران 25 ن
10- اتحاد بن قردان 24 ن
11- النادي البنزرتي 23 ن
12- مستقبل المرسى 22 ن
13- شبيبة القيروان 20 ن
14- الأولمبي الباجي 18 ن
15- مستقبل قابس 16 ن
16- مستقبل سليمان 13 ن (-1)
