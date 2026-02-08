النتائج و الترتيب إثر الدفعة الثانية لمباريات الجّولة الخامسة إياب من البطولة الوطنية

281

اقتصاد وأعمال بقلم مرشد السماوي : الارتفاع الجنوني في اللحوم و الغلال و الخضر و التهافت على الكماليات أكبر مؤشرات على عدم وجود أزمة مالية و انكماش اقتصادي كما يروج…