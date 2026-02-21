Français
النجم البرازيلي نيمار يكشف عن موعد إعتزاله

أقرّ النجم البرازيلي نيمار، للمرة الأولى، بأنه قد يضع حدا لمسيرته الكروية في نهاية العام، وذلك قبل أشهر قليلة من كأس العالم، التي يأمل المشاركة فيها رغم تعرضه لإصابات متكررة.

و قال المهاجم البالغ 34 عاما خلال لقاء صحفي، “لا أعرف ما الذي سيحدث في المستقبل، العام المقبل. قد أرغب في التقاعد في شهر ديسمبر”.

و كان النجم البرازيلي قد جدد مؤخرا عقده مع نادي سانتوس حتى نهاية عام 2026.

كما خاض، الأحد الماضي، مباراته الأولى هذا العام مع ناديه الحالي، بعد أن خضع لعملية جراحية في الركبة اليسرى نهاية ديسمبر الماضي، ليغيب عن بداية الموسم الذي يبدأ في جانفي بالنسبة للأندية البرازيلية.

و أوضح مهاجم برشلونة الإسباني و باريس سان جرمان الفرنسي السابق، قائلا “أردت العودة هذا الموسم بنسبة 100 في المائة و لهذا السبب تغيبت عن بعض المباريات”.

و أضاف : “إنها سنة مهمة، ليس فقط لنادي سانتوس، بل أيضا للمنتخب البرازيلي و لي شخصيا، مع قرب إقامة كأس العالم”، التي ستقام من 11 جوان إلى 19 جويلية في الولايات المتحدة و المكسيك و كندا.

و يعتبر نيمار أفضل هدّاف في تاريخ منتخب البرازيل (79 هدفا، بفارق هدفين عن بيليه)، ويطمح للمشاركة في كأس العالم للمرة الرابعة.

لكنه لم يستدع بعد للمنتخب البرازيلي منذ تولي المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المهمة في ماي الماضي.

و كانت آخر مباراة له بقميص الـ “سيليساو”، بطل العالم خمس مرات، في 17 أكتوبر 2023، حين تعرض لإصابة خطيرة في الركبة ضد منتخب الأوروغواي.

و منذ عودته إلى ناديه القديم الجديد سانتوس قبل عام، مر نيمار بعدة مشاكل بدنية، لكنه اضطلع بدور محوري في بقاء النادي في الدرجة الأولى.

 

