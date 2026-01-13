Français
النجم الرياضي الساحلي : إعادة غلق الفيراج

النجم الرياضي الساحلي : إعادة غلق الفيراج

تعلم الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي جماهيرنا الوفية أنّه، وعلى إثر المعاينات المتكرّرة لما حصل من مشاحنات وتفرقة بين المجموعتين، سواء خلال مقابلات رياضات القاعات أو خارجها، فقد تقرّر إعادة غلق الفيراج إلى إشعار آخر.

وإذ يعبّر النادي عن بالغ أسفه لاتخاذ هذا القرار، فإنه يذكّر بأنّه سبق أن بادر بإعادة فتح الفيراج في مرحلة سابقة، وذلك على أمل تحمّل المجموعتين لمسؤوليتهما كاملة والعمل على إيجاد حلول صلحية من شأنها إنهاء حالة الاحتقان والأزمة القائمة، بما يخدم مصلحة النجم الرياضي الساحلي ويحافظ على صورته ووحدة جماهيره.

غير أنّ ما تمّ تسجيله لاحقًا من تصرّفات وممارسات جاء مخالفًا لهذه الآمال والتعهّدات، الأمر الذي اضطرّ الهيئة المديرة للنادي، وحرصًا منها على السلم العام وسلامة الجميع، إلى اتخاذ هذا القرار الصعب.

ويؤكد النادي أنّ هذا الإجراء يبقى مؤقتًا، وأنّ أبواب الحوار ستظلّ مفتوحة متى توفّرت الإرادة الجدية والمسؤولة لتجاوز الخلافات، بما يضمن مصلحة النادي فوق كل اعتبار.

