الأخبار

النجم الساحلي يشارك في بطولة الكأس الدولية للناشئين لكرة القدم

النجم الساحلي يشارك في بطولة الكأس الدولية للناشئين لكرة القدم

يشارك النجم الساحلي في بطولة الكأس الدولية لكرة القدم للناشئين التي ستقام نسختها الحادية عشرة من 19 الى 29 جانفي الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة.

و ستعرف البطولة كذلك مشاركة أندية برشلونة الاسباني و باريس سان جرمان الفرنسي و غلاسغو رينجرز الاسكتلندي و أكاديمية محمد السادس المغربي و أكاديمية أسباير القطري و كاشيوا ريسول الياباني و أكاديمية صندوق الترويج الفيتنامي.

و سيخوض النجم الدور الاول لهذه البطولة التي ستقام منافساتها على ملاعب أكاديمية أسباير ضمن المجموعة الأولى إلى جانب غلاسغو رينجرز و أكاديمية أسباير و أكاديمية محمد السادس في حين ستلعب فرق برشلونة و باريس سان جرمان و كاشيوا ريسول و أكاديمية صندوق الترويج بالمجموعة الثانية.

و يستهل النجم الساحلي سلسلة لقاءاته في الدور الأول بملاقاة غلاسغو رينجرز غدا الاثنين بداية من الساعة الثالثة و 50 دقيقة بتوقيت تونس.

تعليقات

