النفطي: قمة الذكاء الاصطناعي بتونس تأكيد لإرادة سياسية تدفع نحو حوكمة رقمية عادلة وتنمية شاملة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، إن احتضان تونس لقمة “الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2025” يعكس التزامًا سياسيًا واضحًا بدعم بناء منظومة عالمية مسؤولة للذكاء الاصطناعي، وتعزيز دور التكنولوجيا في خدمة التنمية الشاملة، خاصة في الدول النامية.

وجاء تصريح النفطي خلال افتتاح القمة، أمس الثلاثاء، والتي تنتظم يومي 2 و3 ديسمبر بتونس، بحضور كل من وزير تكنولوجيات الاتصال، والأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والمدير العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات.

وأشار الوزير إلى أن هذه القمة تمثّل فضاءً دوليًا يجمع خبراء وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية بهدف صياغة توصيات عملية تضمن استخدامًا آمنًا ومنصفًا للتكنولوجيا ودفع الابتكار الرقمي بما يخدم التنمية والمصلحة العامة للأجيال القادمة، وذلك وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية نشر اليوم الأربعاء.

المصدر: وات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



