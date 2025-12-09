Français
الأخبار

النفطي يدعو إفريقيا لاحترام القانون الدولي لضمان دور قيادي للمرأة في بناء السلام

النفطي يدعو إفريقيا لاحترام القانون الدولي لضمان دور قيادي للمرأة في بناء السلام

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، الثلاثاء، أنّ على الدول الإفريقية تعزيز التزامها بالقانون الدولي والعمل على فرض احترامه، بما يسمح للمرأة بأن تكون فاعلاً رئيسيًا في هندسة السلام بدل أن تظلّ مجرد ضحية للنزاعات.

وخلال افتتاح الدورة العادية السادسة للمنتدى الإفريقي رفيع المستوى حول المرأة والسلم والأمن، الذي يُعقد بالأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، شدّد الوزير على أن تحقيق الأمن والاستقرار في القارة يستوجب مقاربة وقائية واستباقية، ترتكز على معالجة جذور التوترات، وفي مقدمتها عدم المساواة والفقر والآثار المتفاقمة للتغيرات المناخية.

وقال النفطي إن اختيار المنتدى لإحياء ذكرى اعتماد القرار الأممي 1325 حول المرأة والسلام والأمن يترجم حرص إفريقيا على المتابعة الفعلية لهذا القرار، باعتباره التزامًا دوليًا وأخلاقيًا وإنسانيًا تجاه النساء والفتيات، وخاصة القاطنات في مناطق النزاع. وأوضح أنّ القرار يمثل أكثر من وثيقة دولية، بل خارطة طريق يجب تفعيلها بجدية لضمان حماية المرأة وتعزيز مشاركتها في مسارات السلم.

المصدر: وات
