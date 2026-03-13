النفط: ارتفاع سعر برميل برنت بأكثر من 40% منذ بداية الحرب

بلغ سعر خام برنت، اليوم الجمعة، 103.35 دولارًا للبرميل، مسجّلًا بذلك ارتفاعًا بأكثر من 40% مقارنة بمستواه البالغ 72 دولارًا والمسجّل في 27 فيفري 2026.

في وقتٍ تُكثّف فيه إيران هجماتها على منشآت نفطية وناقلات نفط في الشرق الأوسط، تجاوزت أسعار النفط مستوى 100 دولار للبرميل. وجاء هذا الارتفاع بعدما تعرّضت سفن نقل جديدة للاستهداف في الخليج، وبعدما تعهّد المرشد الأعلى الإيراني الجديد بمواصلة إغلاق مضيق هرمز.

