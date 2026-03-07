Français
الأخبار

النفط الخام في ليبيا : تعزيز الإنتاج بتشغيل البئر (Z-13) بمعدل 488 برميلاً يومياً

 

في ليبيا أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن شركة الخليج العربي للنفط دشنت عمليات التشغيل الفعلي للبئر (Z-13) بحقل البيضاء في إنجاز فني استغرق 45 يوماً من العمل المتواصل بمشاركة وحدات صيانة الأنابيب والنقل والهندسة والإنشاءات.
وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط أن الاختبارات الأولية التي أُجريت سجلت نتائج واعدة، حيث بلغ معدل الإنتاج اليومي 488 برميلاً من النفط الخام مع انعدام تام لنسبة المياه المصاحبة ومعدل غاز إجمالي يقدر بـ 24 ألف قدم مكعب قياسي يومياً، مما يعكس النجاح في رفع الكفاءة التشغيلية للمحطة ودعم القدرة الإنتاجية الإجمالية للحقل.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط أن هذا الإنجاز يأتي في إطار الجهود الدؤوبة التي تبذلها، لتحقيق أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى رفع معدلات الإنتاج وتطوير الحقول النفطية، بما يتماشى مع تطلعاتها في تعزيز القدرات التشغيلية ودعم ركائز الاقتصاد الليبي  من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة.

