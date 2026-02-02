Français
النفط: خام برنت ينخفض إلى ما دون 66 دولارًا

تراجع سعر برميل خام برنت، المرجع العالمي لأسعار النفط، يوم الاثنين، إلى ما دون مستوى 66 دولارًا، مسجّلًا انخفاضًا يوميًا تجاوز 5%، وهو أكبر تراجع يشهده منذ ستة أشهر. وفي السياق ذاته، انخفض نظيره الأمريكي، خام غرب تكساس الوسيط، بنسبة 3.3% ليصل إلى 61.81 دولارًا للبرميل.

ويُعزى هذا التراجع إلى احتمالات انخفاض مخاطر الإمدادات، في ظل المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما انعكس سلبًا على الأسواق.

وكان الرئيس الأمريكي قد صرّح مؤخرًا بأنه يأمل في التوصل إلى اتفاق مع إيران. وفي الوقت الراهن، تتكثف الجهود الدبلوماسية وتتبادل الرسائل بين الطرفين بهدف إبرام صفقة وتجنّب اندلاع حرب قد تؤدي إلى اضطراب إمدادات النفط.

