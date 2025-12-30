النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: الإعلام قطاع منكوب و80% من المؤسسات الإعلامية الخاصة في تونس مهددة بالاندثار

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يشهد قطاع الإعلام في تونس وضعية معقّدة مع تحديات بنيوية تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، سواء على المستوى الاقتصادي أو القانوني أو المهني، في ظل تحولات سياسية وتكنولوجية متسارعة.

يعاني أغلب المؤسسات الإعلامية من أزمة مالية حادّة، تفاقمت بفعل تراجع سوق الإشهار، وغياب سياسات دعم عمومية شفافة، إلى جانب المنافسة الشرسة من المنصات الرقمية العالمية. وقد انعكست هذه الأزمة مباشرة على الأوضاع الاجتماعية للصحفيين والعاملين في القطاع، من خلال تأخر الأجور، هشاشة العقود، وتسريح عدد كبير من المهنيين.

و صرّح رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، زياد دبار، اليوم الثلاثاء، خلال نقاش حول «اقتصاد الإعلام»، بأن قطاع الإعلام يُعدّ قطاعًا منكوبًا، مشيرًا إلى أن 80% من المؤسسات الإعلامية الخاصة مهددة اليوم بالغلق والاندثار.

وأضاف أن المشهد الإعلامي كان يضمّ 145 مؤسسة إعلامية تشمل الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية، في حين لا يتجاوز عدد المؤسسات الناشطة حاليًا 45 مؤسسة فقط.

ولم يفُت رئيس النقابة التأكيد على أن المشهد الإعلامي يواجه أزمة عرض حادة، انعكست بشكل ثقيل على مستوى الثقة بين القطاع الإعلامي والمواطنين، في ظل تراجع المحتوى وتقلّص هامش التنوع والجودة.

