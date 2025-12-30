Français
Anglais
العربية
الأخبار

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: الإعلام قطاع منكوب و80% من المؤسسات الإعلامية الخاصة في تونس مهددة بالاندثار

يشهد قطاع الإعلام في تونس وضعية معقّدة مع تحديات بنيوية تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، سواء على المستوى الاقتصادي أو القانوني أو المهني، في ظل تحولات سياسية وتكنولوجية متسارعة.

يعاني أغلب المؤسسات الإعلامية من أزمة مالية حادّة، تفاقمت بفعل تراجع سوق الإشهار، وغياب سياسات دعم عمومية شفافة، إلى جانب المنافسة الشرسة من المنصات الرقمية العالمية. وقد انعكست هذه الأزمة مباشرة على الأوضاع الاجتماعية للصحفيين والعاملين في القطاع، من خلال تأخر الأجور، هشاشة العقود، وتسريح عدد كبير من المهنيين.

و صرّح رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، زياد دبار، اليوم الثلاثاء، خلال نقاش حول «اقتصاد الإعلام»، بأن قطاع الإعلام يُعدّ قطاعًا منكوبًا، مشيرًا إلى أن 80% من المؤسسات الإعلامية الخاصة مهددة اليوم بالغلق والاندثار.

وأضاف أن المشهد الإعلامي كان يضمّ 145 مؤسسة إعلامية تشمل الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية، في حين لا يتجاوز عدد المؤسسات الناشطة حاليًا 45 مؤسسة فقط.

ولم يفُت رئيس النقابة التأكيد على أن المشهد الإعلامي يواجه أزمة عرض حادة، انعكست بشكل ثقيل على مستوى الثقة بين القطاع الإعلامي والمواطنين، في ظل تراجع المحتوى وتقلّص هامش التنوع والجودة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

797
الأخبار

توتر العلاقة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض و مقدمي الخدمات : هل نسير نحو إنهاء منظومة الطرف الدافع؟

405
الأخبار

موفّى 2026 : افتتاح مكتب لجمعية «س و س» بباجة [فيديو]
383
أخر الأخبار

ماذا وراء اعتراف اسرائيل بأرض الصومال و لماذا ندّدت عديد الدّول بهذا التّوجه..؟ فريد العليبي يكشف التفاصيل [فيديو]
356
الأخبار

الشاب خالد يتمنى فوز تونس في مبارته القادمة [فيديو]
338
اقتصاد وأعمال

3.768 دينار معدل الأجر الشهري في المؤسسات العمومية في تونس
297
الأخبار

سامي الطرابلسي : مباراة تنزانيا تكتسي أهمية كبيرة (فيديو)
285
الأخبار

سامي الطرابلسي يُعلّق بخصوص الإنتقادات التي طالته إثر مباراة نيجيريا (فيديو)
283
الأخبار

كأس الأمم الأفريقية 2025 – سامي الطرابلسي: “ليست لدي أي مشاكل شخصية مع أي لاعب” (فيديو)
282
اقتصاد وأعمال

ETC تفتح قاعة عرضها الجديدة في حمام- سوسة
278
الأخبار

كأس أمم إفريقيا : التعادل يحسم قمة الكاميرون و الكوت ديفوار

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى