النيجيري فيكتور أوسيمين مرشّح بقوة لتعزيز صفوف برشلونة

كشفت تقارير إعلامية إيطالية متخصصة امس الخميس، عن اهتمام نادي برشلونة بضمّ النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم غالاتا سراي التركي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل اقتراب البولوني روبرت ليفاندوفسكي مهاجم “البارسا” من مغادرة الفريق.

و بهذا الخصوص، أوضح موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن اوسيمين يعدّ أحد أبرز الأسماء المرشحة على مكتب برشلونة، خاصة ان المهاجم النيجيري مهتم بالعودة إلى أحد البطولات الأوروبية الكبرى، وبالتالي قد تنتهي مسيرته مع فريقه بنهاية الموسم الحالي، علما أن سعره يقدر حاليا بحوالي 75 مليون يورو.

و أضاف التقرير أن برشلونة لن يرغب في دفع المبلغ المتوقع للاعب نابولي السابق، الذي سيبلغ من العمر 28 عاما في ديسمبر القادم، ولا يزال الاحتمال قائما، حيث يحاول النادي الإسباني تحديد ما إذا كانت هناك فرص لخفض قيمة اللاعب أو إدخال لاعب آخر في الصفقة.

كما أكد الموقع أنه من بين خطط برشلونة المتعددة لدعم الهجوم يوجد كل من هالاند وألفاريز، ثنائي هجوم مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد، لكن الناديين لن يسمحا برحيل جوهرتيهما بسهولة مع وجود تقييمات فلكية لقيمتهما التسويقية.

و يقضى الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين فترة إعارة لمدة موسم تنتهي الصيف المقبل مع غالاتا سراي التركي.

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

460
سياسة

قانون تشغيل من طالت بطالتهم: بالأرقام.. النائب علي زغدود يكشف مُعطيات جديدة (فيديو)

457
أخر الأخبار

باجة : تسجيل رجة أرضية بقوة 2.8 درجة
366
أخر الأخبار

البطلة البارالمبية روعة التليلي توجه نداء لرئيس الجمهورية قيس سعيد (فيديو)
335
أخر الأخبار

صفاقس: دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية لدعم الانتقال الطاقي [فيديو]
334
اقتصاد وأعمال

آخر التطورات بخصوص الناقلة الروسية المنكوبة قبالة سواحل ليبيا
331
الأخبار

تونس: أحكام سجنية تصل إلى 26 سنة في قضية محاولة تهريب مستشار سابق لعلي العريض نحو ليبيا
309
أخر الأخبار

البرلمان : تنقيح قانون تعويض أعوان الأمن الداخلي على طاولة لجنة الدفاع
308
أخر الأخبار

الرابطة المحترفة الأولى: تقديم موعد مباراة النجم والترجي، البرنامج الجديد للجولة 24
296
الأخبار

فرصة عمل صيفية: بلدية نفزة تفتح باب الترشح لانتداب 36 سبّاح منقذ
291
أخر الأخبار

تمسّك الرئيس سعيّد بالزيادات في الأجور: خطوة اجتماعية أم تمهيد لقرارت صعبة؟ قراءة سياسية (فيديو)

