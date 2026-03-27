النيجيري فيكتور أوسيمين مرشّح بقوة لتعزيز صفوف برشلونة

كشفت تقارير إعلامية إيطالية متخصصة امس الخميس، عن اهتمام نادي برشلونة بضمّ النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم غالاتا سراي التركي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل اقتراب البولوني روبرت ليفاندوفسكي مهاجم “البارسا” من مغادرة الفريق.

و بهذا الخصوص، أوضح موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن اوسيمين يعدّ أحد أبرز الأسماء المرشحة على مكتب برشلونة، خاصة ان المهاجم النيجيري مهتم بالعودة إلى أحد البطولات الأوروبية الكبرى، وبالتالي قد تنتهي مسيرته مع فريقه بنهاية الموسم الحالي، علما أن سعره يقدر حاليا بحوالي 75 مليون يورو.

و أضاف التقرير أن برشلونة لن يرغب في دفع المبلغ المتوقع للاعب نابولي السابق، الذي سيبلغ من العمر 28 عاما في ديسمبر القادم، ولا يزال الاحتمال قائما، حيث يحاول النادي الإسباني تحديد ما إذا كانت هناك فرص لخفض قيمة اللاعب أو إدخال لاعب آخر في الصفقة.

كما أكد الموقع أنه من بين خطط برشلونة المتعددة لدعم الهجوم يوجد كل من هالاند وألفاريز، ثنائي هجوم مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد، لكن الناديين لن يسمحا برحيل جوهرتيهما بسهولة مع وجود تقييمات فلكية لقيمتهما التسويقية.

و يقضى الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين فترة إعارة لمدة موسم تنتهي الصيف المقبل مع غالاتا سراي التركي.

