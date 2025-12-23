Français
الهلال الأحمر التونسي : القوافل الصحية استراتيجية لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين [فيديو]

على هامش تنظيم قافلة صحية متعددة الاختصاصات بمنطقة وادي الزرقاء من معتمدية تسوير بولاية باجة، أكد صفوان المقراني، رئيس الهيئة المحلية لـالهلال الأحمر التونسي بقرطاج، في تصريح خاص لمراسل “تونس الرقمية” بالجهة، أن القوافل الصحية تمثل خيارًا استراتيجيًا ثابتًا ضمن برامج الهلال الأحمر التونسي، لما لها من دور محوري في العناية بالشأن الصحي العام وتقريب الخدمات من المواطنين.

وأوضح المقراني أن السنة الجارية شهدت تنظيم عدد هام من القوافل الصحية بمبادرة من عديد الهيئات المحلية الموازية، في إطار تكريس مبدأ التضامن وتكافؤ الفرص في النفاذ إلى الخدمات الصحية، خاصة بالمناطق التي تفتقر إلى التغطية الكافية.

وأضاف المتحدث أنه من المنتظر تنظيم قافلة صحية جديدة خلال شهر جانفي القادم بحي هلال بولاية تونس، إلى جانب قوافل أخرى تم إنجازها في جرجيس ومدنين وقابس، مشددًا على أن الهدف الأساسي من هذه المبادرات هو تقريب الخدمات الصحية من المواطنين في كامل تراب الجمهورية.

