الهلال الأحمر التونسي بباجة يواصل دعمه الاجتماعي ويعاين وضعيات عائلات معوزة

في إطار مواصلة دوره الاجتماعي وتعزيز قيم التضامن، تحوّل اليوم الثلاثاء 27 جانفي 2026 وفد من الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بباجة إلى عدد من العائلات لمعاينة بعض الوضعيات الاجتماعية والاطلاع على احتياجاتها.

وشملت الزيارة معاينة وضعية إحدى العائلات التي تضم ثلاثة أبناء من ذوي الهمم، حيث تم تقديم مساعدات عينية تمثلت في ملابس للرجال والنساء، إلى جانب مساعدات غذائية وأغطية صوفية، وذلك تزامنًا مع موجة البرد التي تشهدها الجهة.

وأكد الهلال الأحمر التونسي بباجة مواصلة جهوده الاجتماعية وتنظيم زيارات ميدانية لكل العائلات التي تستحق الدعم، داعيًا المواطنين إلى المساهمة في إنجاح هذه المبادرات التضامنية، من خلال توفير كرسي متحرك ، وأثاث، وبعض المعدات المنزلية لفائدة احد العائلات المعوزة.

كما دعا الراغبين في المساهمة إلى التواصل مع الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بباجة، عبر الممثلة عن الفرع الجهوي إشراق بن منصور

ومن جهة أخرى، تواصل الهيئة الفرعية للهلال الأحمر التونسي بباجة استعداداتها لتنظيم حملة “قفة رمضان” بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، في إطار دعم العائلات محدودة الدخل والتخفيف من أعبائها المعيشية وفق ما افادت به صابرين الباجي نائب رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر بباجة في تصريح لتونس الرقمية

