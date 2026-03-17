الهلال الأحمر التونسي بباجة يوزّع 400 قفة في رمضان و يواصل أنشطته التضامنية [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشفت صابرين الباجي، نائب رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بباجة، في تصريح لتونس الرقمية، أن الهيئة تمكّنت منذ بداية شهر رمضان المعظّم من توزيع أكثر من 400 قفة رمضانية لفائدة العائلات المعوزة بعدد من معتمديات الجهة.

و أوضحت الباجي أن عملية التوزيع شملت في مرحلتها الأولى حوالي 300 قفة مع مطلع الشهر الكريم، قبل أن يتم استكمال توزيع قرابة 100 قفة إضافية خلال الفترة اللاحقة، لتشمل هذه المبادرة التضامنية خمس معتمديات.

و أضافت أن أنشطة الهيئة لا تقتصر على توزيع المساعدات الغذائية فحسب، بل تتواصل طيلة شهر رمضان من خلال تنظيم مبادرات اجتماعية متنوعة، من بينها حفلات ختان لفائدة أبناء العائلات محدودة الدخل، بهدف إدخال الفرحة والبهجة على نفوسهم.

و يأتي ذلك في إطار العمل التضامني والإنساني الذي يضطلع به الهلال الأحمر التونسي بمختلف ولايات الجمهورية، دعماً للفئات الهشة و تعزيزاً لقيم التآزر و التكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



