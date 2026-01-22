الهلال الأحمر التونسي بمرناق يوزّع مساعدات على عائلات متضرّرة من الفيضانات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار مواصلة جهوده الإنسانية، قام الهلال الأحمر التونسي فرع الهيئة المحلية بمرناق بتوزيع مساعدات لفائدة العائلات التي تأثّرت بالفيضانات الأخيرة في الجهة.

وشملت هذه المساعدات توفير أغطية للعائلات المتضرّرة، في محاولة لتخفيف معاناتهم وتجاوز الظروف الصعبة التي يمرّون بها.

وقد تميّزت هذه التدخّلات بحضور ميداني فعّال لمتطوّعي ومتطوّعات الهلال الأحمر التونسي، الذين ساهموا في إيصال المساعدات إلى المستحقّين بكفاءة وتنظيم.

