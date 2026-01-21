الهلال الأحمر التونسي: عودة حركة المرور بين بني خلاد وقرمبالية مع دعوة إلى الحذر الشديد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفادت الهلال الأحمر التونسي – الهيئة المحلية ببني خلاد، أنّه وحسب آخر تحيين للوضعية الميدانية، أصبحت الطريق الرابطة بين بني خلاد وقرمبالية سالكة، بعد التحسّن النسبي في الأوضاع، وذلك مع التأكيد على ضرورة توخّي أقصى درجات الحيطة والحذر، خاصة على مستوى دورة نيانو وبمحيط الأودية.

كما أوضحت الهيئة أنّ الطرقات وسط مدينة بني خلاد سالكة، غير أنّها شدّدت على أهمية التنقّل بحذر وتجنّب السرعة أو المجازفة، تفاديًا لأي مخاطر محتملة قد تنجرّ عن بقايا تجمعات المياه أو تغيّر مفاجئ في الوضعية.

ودعت الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي جميع المواطنين إلى الالتزام التام بإرشادات السلامة، وعدم التنقل إلا عند الضرورة القصوى، مع متابعة البلاغات الرسمية الصادرة عن الهياكل المختصة تحسّبًا لأي مستجدات.

