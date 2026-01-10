الهلال الأحمر التونسي يتحرّك لمعاينة أوضاع متساكني دوّار الحوش بنفزة من ولاية باجة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

على إثر تداول مقطع فيديو لأحد المؤثّرين على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف عن معاناة عدد من متساكني منطقة دوّار الحوش التابعة لمعتمدية نفزة من ولاية باجة، بسبب تردّي حالة الطريق و غياب الماء الصالح للشراب، تحرّكت الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بباجة للتفاعل مع الوضع.

و في هذا الإطار، انطلقت الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بباجة، بتكليف من الهيئة الوطنية، في تنفيذ زيارة عمل ميدانية إلى المنطقة اليوم السبت، وذلك بالتنسيق مع الهياكل الجهوية والمحلية، بهدف معاينة الأوضاع الاجتماعية والإنسانية لمتساكني الجهة.

و قد تمّ خلال هذه الزيارة برمجة تدخّل ميداني عاجل لفائدة متساكني المنطقة، خاصة في ظل موجة البرد التي تشهدها الجهة، حيث سيتم تنظيم قافلة مساعدات إنسانية في أقرب الآجال.

و أكدت صابرين الباجي، نائب رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بباجة، في تصريح لمراسل تونس الرقمية بباجة، أن هذه التدخلات تندرج في إطار الدور الإنساني والاجتماعي للهلال الأحمر، والاستجابة لنداءات المواطنين والتفاعل مع مشاغلهم، خاصة في المناطق ذات الهشاشة الاجتماعية.

