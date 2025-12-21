Français
الهلال الأحمر التونسي ينظم قافلة صحية بباجة و أكثر من 500 مستفيد من فحوصات مجانية [فيديو]

تحت إشراف الهيئة الوطنية لـالهلال الأحمر التونسي، وبالتنسيق بين الهيئة الجهوية للهلال الأحمر بتونس والهيئة المحلية للهلال الأحمر بقرطاج و الهيئة الجهوية للهلال الأحمر بباجة، انتظمت اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 قافلة صحية متعددة الاختصاصات بمدينة وادي الزرقاء التابعة لمعتمدية تستور من ولاية باجة.

و في تصريح لمراسل تونس الرقمية بباجة أفادت صابرين الباجي، ممثلة عن الهيئة الجهوية للهلال الأحمر بباجة، أنّ هذه القافلة الطبية ضمّت عديد الاختصاصات، من بينها الطب العام و طب الجلد و طب العظام و طب الأسنان و طب الصدرية إلى جانب أخصائي نفسي.

و أضافت المتحدثة أنّ القافلة شهدت إقبالًا كثيفًا من المواطنين، حيث استفاد أكثر من 500 شخص من فحوصات طبية مجانية، في إطار دعم الحق في الصحة و تعزيز الخدمات الصحية لفائدة متساكني الجهة، خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية و الحاجة الملحّة لمثل هذه المبادرات التضامنية.

