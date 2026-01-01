Français
الهلال الأحمر التونسي ينظم نشاطًا تحسيسيًا بكامل تراب الجمهورية تحت شعار “كن معنا من أجل عطلة بلا حوادث… شارك في تحدي 24 ساعة أمان” (فيديو)

Mنظم الهلال الأحمر التونسي،، نشاطًا تحسيسيًا وطنيًا شمل كامل تراب الجمهورية، في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز ثقافة السلامة والوقاية من حوادث المرور، خاصة خلال فترات العطل التي تشهد ارتفاعًا في نسق الحركية المرورية.

وانتظم هذا النشاط تحت شعار “كن معنا من أجل عطلة بلا حوادث… شارك في تحدي 24 ساعة أمان”، حيث تولّت فرق ومتطوّعو الهلال الأحمر التونسي تنفيذ حملات توعوية ميدانية بعدد من الطرقات الرئيسية، ومحيط الفضاءات العمومية، ونقاط العبور التي تعرف كثافة في حركة السير.

وتركّزت الحملة على دعوة مستعملي الطريق إلى الالتزام بقواعد السلامة المرورية، والتحلي باليقظة والحذر أثناء السياقة، مع التأكيد على أهمية احترام قوانين المرور وربط حزام الأمان وتفادي السرعة المفرطة، بما يساهم في الحد من الحوادث وحماية الأرواح.

وأكدت صابرين الباجي، نائب رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بباجة، في تصريح لمراسل تونس الرقمية، أن الهدف من هذه الحملة هو تعزيز الوعي لدى جميع المواطنين خلال العطل، وتشجيعهم على المشاركة في تحدي “24 ساعة أمان” لضمان عطلة آمنة بلا حوادث.

كما قام المتطوعون بتقديم إرشادات مباشرة للسائقين والمترجلين، إلى جانب توزيع مطويات تحسيسية تحمل رسائل توعوية تهدف إلى ترسيخ السلوك المروري السليم وتعزيز المسؤولية الفردية والجماعية.

ويأتي هذا النشاط في إطار الدور الإنساني والتوعوي الذي يضطلع به الهلال الأحمر التونسي، تأكيدًا على التزامه الدائم بالمساهمة في الحد من حوادث الطرقات ودعم مجهودات الدولة ومكونات المجتمع المدني من أجل عطلة آمنة بلا حوادث.

