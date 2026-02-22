الهلال الأحمر التونسي يواصل أعماله التضامنية في ولايات الشمال الغربي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يواصل الهلال الأحمر التونسي تعزيز تدخلاته الإنسانية في ولايات الشمال الغربي، حيث بادر، بالتنسيق مع الهيئة الجهوية بباجة، إلى التدخل لفائدة أهالي منطقة دوار الحوش بمعتمدية نفزة من ولاية باجة، وذلك إثر تلقي تشكيات ونداءات استغاثة تتعلق بغياب الماء الصالح للشرب وبعد مصدر التزود بالمياه عن متساكني المنطقة.

وجاء هذا التدخل بعد التشاور مع الهيئة الوطنية للهلال الأحمر التونسي والقيام بزيارة ميدانية للمنطقة للوقوف على حقيقة الوضع، خاصة مع تزايد معاناة الأهالي في ظل شح الموارد المائية، تزامناً مع شهر رمضان المعظم.

وفي هذا الإطار، تم اليوم تركيز صهريجين للمياه، سعة كل واحد منهما سبعة آلاف لتر، وُزّعا على نقطتين مختلفتين بالمنطقة، قصد تمكين الأهالي من التزود بالماء الصالح للشرب في ظروف أفضل والتخفيف من مشقة التنقل لمسافات طويلة لجلب المياه.

وأكدت صابرين الباجي نائب رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بباجة، في تصريح لـ”تونس الرقمية”، أن هذه المبادرة تندرج ضمن الأنشطة التضامنية التي ينفذها الهلال الأحمر خلال شهر رمضان، مشددة على أن تدخلات المنظمة ستتواصل خلال الأيام القادمة عبر تنفيذ حملات ومبادرات إنسانية إضافية لفائدة العائلات المعوزة ومختلف الفئات الهشة بالجهة.

ويعكس هذا التدخل روح التضامن والتآزر التي يحرص الهلال الأحمر التونسي على تجسيدها ميدانياً، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات الأساسية

