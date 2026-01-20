الهلال الأحمر بباجة : ندعو المواطنين إلى توخّي الحذر بسبب التقلبات الجوية (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفادت صابرين الباجي، نائبة رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بباجة، في تصريح لتونس الرقمية اليوم، أنّ مصالح الهلال الأحمر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع المناخية بكامل ولايات الجمهورية، على غرار ولايات المنستير ونابل وصفاقس وتونس الكبرى، وذلك في ظل التقلبات الجوية الأخيرة.

وفي ما يتعلّق بولاية باجة، أوضحت الباجي أنّ الجهة سجّلت نزول كميات هامة من الأمطار، حيث بلغت أعلى الكميات المسجّلة بمعتمدية مجاز الباب حوالي 50 مليمترا، مؤكدة أنّ فرق الهلال الأحمر تواصل متابعة الوضع في كامل المنطقة تحسّبًا لأي طارئ.

ودعت نائبة رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بباجة المواطنين إلى توخّي الحذر وعدم المجازفة، خاصة بالمناطق القريبة من الأودية ومجاري المياه، مع ضرورة متابعة النشرات الجوية والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية حفاظًا على سلامتهم.

