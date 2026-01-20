Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

الهلال الأحمر بباجة : ندعو المواطنين إلى توخّي الحذر بسبب التقلبات الجوية (فيديو)

أفادت صابرين الباجي، نائبة رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بباجة، في تصريح لتونس الرقمية اليوم، أنّ مصالح الهلال الأحمر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع المناخية بكامل ولايات الجمهورية، على غرار ولايات المنستير ونابل وصفاقس وتونس الكبرى، وذلك في ظل التقلبات الجوية الأخيرة.

وفي ما يتعلّق بولاية باجة، أوضحت الباجي أنّ الجهة سجّلت نزول كميات هامة من الأمطار، حيث بلغت أعلى الكميات المسجّلة بمعتمدية مجاز الباب حوالي 50 مليمترا، مؤكدة أنّ فرق الهلال الأحمر تواصل متابعة الوضع في كامل المنطقة تحسّبًا لأي طارئ.

ودعت نائبة رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بباجة المواطنين إلى توخّي الحذر وعدم المجازفة، خاصة بالمناطق القريبة من الأودية ومجاري المياه، مع ضرورة متابعة النشرات الجوية والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية حفاظًا على سلامتهم.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

427
الأخبار

باجة : الهلال الأحمر يدعو المواطنين إلى توخي الحذر بسبب التقلبات المناخية المرتقبة

328
أخر الأخبار

باجة : تعليق الدروس بسبب الأحوال الجوية
318
الأخبار

مفتي الجمهورية يعلن عن أول أيام شهر شعبان 1447
317
الأخبار

الإعلان عن تركيبة الإطار الفني للمنتخب التونسي يوم الثلاثاء القادم
310
الأخبار

المنتخب الوطني لكرة اليد يشدّ الرحال إلى رواندا ويستهل مشواره القاري بمواجهة الكامرون
308
الأخبار

قطاع الصحة بصفاقس: مستشفى جهوي جديد يدخل حيّز الإعداد بقرار من وزارة الصحة [فيديو]
300
أخر الأخبار

صفاقس : ملتقى حول قانون المالية 2026 والفاتورة الإلكترونية [فيديو]
297
اقتصاد وأعمال

بقلم مرشد السماوي : حان الوقت للعناية بالنقل الجوي و تطوير كل المطارات و فتح الأجواء للشركات العالمية في سماء مفتوحة…
295
الأخبار

فخر الدين بن يوسف : “تونس فوق الجميع و من سيمثل المنتخب في المونديال يجب أن يكون على قدر المسؤولية” (فيديو)
285
الأخبار

باجة : إنقاذ شخص حاصرته المياه داخل سيارته

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى