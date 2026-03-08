Français
Anglais
العربية
مجتمع

الهلال الأحمر بمنزل بوزلفة يوزع 160 قفة رمضان على العائلات المحتاجة

الهلال الأحمر بمنزل بوزلفة يوزع 160 قفة رمضان على العائلات المحتاجة

خلال شهر رمضان المبارك، شهر الخير والعطاء، واصلت الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بمنزل بوزلفة فعالياتها الاجتماعية الموجهة لدعم الفئات الهشة، عبر حملة “قفة رمضان” التي تأتي هذا العام تحت شعار: “أعطِ من خيرك وفرّح غيرك”.

وتهدف هذه المبادرة إلى نشر روح التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع، خاصة خلال الشهر الفضيل، حيث تم توزيع 160 إعانة غذائية على العائلات المحتاجة، مساهمةً بذلك في إدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهم.

وأشارت الهيئة إلى أن نجاح هذه الحملة جاء بفضل تظافر الجهود وروح التعاون بين المتطوعين وأعضاء المجتمع المحلي، مؤكدةً التزامها المستمر بمساندة المحتاجين وتعزيز قيم العطاء خلال رمضان.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

311
اقتصاد وأعمال

وزارة النقل: اقتراح التخلي بصفة نهائية عن مشروع إنجاز مطار جديد خارج العاصمة في الوقت الحالي

311
اقتصاد وأعمال

النفط الخام في ليبيا : تعزيز الإنتاج بتشغيل البئر (Z-13) بمعدل 488 برميلاً يومياً
296
الأخبار

السعودية :اعتراض وتدمير صاروخ باليستي كان متجها نحو قاعدة الأمير سلطان الجوية
267
اقتصاد وأعمال

رئاسة الحكومة : دورة تكوينية حول القيادة الادارية و تحسين مناخ الاستثمار
258
الأخبار

وزيرا الداخلية و الدفاع يشرفان على إحياء الذكرى العاشرة لملحمة 7 مارس
256
اقتصاد وأعمال

الخطوط التونسية: الشروع في إعداد كراس شروط قصد إعلان طلب عروض لاختيار خبراء لإعادة هيكلة الشركة
253
الأخبار

منح الصبغة الجامعية لمستشفى محمود الماطري بأريانة والمستشفى الجهوي ببن عروس و أقسام طبية بعدد من الولايات
246
أخر الأخبار

باجة : حملات لتقصي أمراض السكري وضغط الدم والغدة الدرقية
240
الأخبار

الصادق بلعيد في ذمّة الله
232
الأخبار

إنجاز طبي جديد في علاج سرطان البروستاتا في تونس

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى