الهلال الأحمر بمنزل بوزلفة يوزع 160 قفة رمضان على العائلات المحتاجة

خلال شهر رمضان المبارك، شهر الخير والعطاء، واصلت الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بمنزل بوزلفة فعالياتها الاجتماعية الموجهة لدعم الفئات الهشة، عبر حملة “قفة رمضان” التي تأتي هذا العام تحت شعار: “أعطِ من خيرك وفرّح غيرك”.

وتهدف هذه المبادرة إلى نشر روح التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع، خاصة خلال الشهر الفضيل، حيث تم توزيع 160 إعانة غذائية على العائلات المحتاجة، مساهمةً بذلك في إدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهم.

وأشارت الهيئة إلى أن نجاح هذه الحملة جاء بفضل تظافر الجهود وروح التعاون بين المتطوعين وأعضاء المجتمع المحلي، مؤكدةً التزامها المستمر بمساندة المحتاجين وتعزيز قيم العطاء خلال رمضان.

