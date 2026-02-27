الهنتاتي: الأجواء ستتواصل مستقرة خلال نهاية الأسبوع مع نزول جمرة الماء و لكن تقلبات جوية متوقعة مع بداية مارس [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكّد اليوم الجمعة، 27 فيفري 2026، المختصّ في البيئة و المناخ عادل الهنتاتي في تصريح لتونس الرّقمية، أنّ حالة الطّقس تميّزت على امتداد هذا الأسبوع بسيطرة مرتفع جوي مداري كبير جدا يسمى بمرتفع الأزوري و حاليا هو يهيمن على جزء كبير من شرق المحيط الأطلسي و جزء كبير من أوروبا الغربية و جزء آخر من غربي البحر المتوسّط.

و أشار إلى أنّ هذا المرتفع الجوي يجعلنا نعيش أجواء ربيعيّة و لكن مع برودة مرتفعة في الليل و درجات حرارة مرتفعة في النّهار مقارنة بالمعدّل العام، و هذه المعطيات حسب مرصد طقس العرب و أيضا مرصد كوبرنيكوس الأوروبي، الذّي يرجّح أيضا، ان تنتهي هذه الوضعية بين يوم السّبت و يوم الإثنين، أي أنّه يتمّ ترقب منطقة ضغط منخفض قادمة من المناطق القطبية و تزيح المرتفع الجوي الذّي سينزل حينها إلى الجنوب.

و أوضح الهنتاتي أنّه بداية من يومي الإثنين و الثّلاثاء فمن المتوقع قدوم تقلبات جوّيّة تكون قادمة من المغرب ثمّ تشمل الجزائر و تصل إلى تونس لتساهم في نزول أمطار خفيفة و تراجع درجات الحرارة بشكل عام، و هذا وفق كوبرنيكوس، ما يعني انّ هذا الطّقس الذّي يعتبر مستقر نسبيا سينتهي مع يوم الأحد، في انتظار التّوقاعات التي سيعلن عنها المعهد الوطني للرّصد الجوي، وفق قوله.

و عن كميات الأمطار و سرعة الرياح التي من الممكن أن يتمّ تسجيلها خلال الاسبوع القادم، أفاد المختص في البيئة و المناخ أنّ هذه المعطيات لا تزال غير دقيقة و غير واضحة، و لكن و حسب المخيال الشّعبي تبقى أمطار مارس بشرة خير للفلاحين و تذكرنا بالمثل الذّي يقول “مطر مارس ذهب خالص”.

و قال إننا و وفق التقويم الفلاحي ايضا نسجّل اليوم نزول جمرة الماء بعد ان عشنا في الأيّام الفارطة نزول جمرة الهواء و التي و وفق التقويم الفلاحي تعني ارتفاع درجات حرارة الهواء أكثر من المعتاد، أمّا جمرة الماء فهي تعني ارتفاع درجة حرارة الماء، و هذا الأمر يعتبر مؤشّرا لتحسين انطلاق السّنة الفلاحية الجديدة أي النبتات تزهر و تتم عملية تلقيح الاشجار لتنتج الأوراق و الثّمار، و لكن لفت الهنتاتي في نفس السياق إلى انّ هذا التقويم الذّي كان سابقا بحسب الأيّام دقيقا، حاليا تغيّر نوعا ما و هذا يعود للتغيرات المناخية التي نتج عنها احترار الارض و تسببت في جملة من الظّواهر و التقلبات الجديدة و الغير معهودة.

و تابع القول إنّه خلال الاسبوع الفارط تمّ مثلا تسجيل ظاهرة غريبة جدا تحدث لأوّل مرة و تمثّلت في كون مرتفع الأزوري و الذّي سيطر على اوروبا في غير موعده، نتج عنه ارتفاع في درجات الحرارة بلغت حدود 30 درجة بعد أن كانت في حدود 2- و هذا التغير خلال مدّة زمنية لم تتجاوز الـ 4 أيّام فقط، حسب تعبيره

