الهنتاتي: “تواصل الوضع الجوي الحالي إلى بداية أفريل و من الممكن المرور هذه السنة من الشتاء إلى الصيف مباشرة” [فيديو]

كشف اليوم الجمعة، 27 مارس 2026، المختص في البيئة و المناخ عادل الهنتاتي في تصريح لتونس الرّقمية أنّ الوضعية الجوية خلال نهاية هذا الاسبوع و بداية الاسبوع القادم ستتميز بمواصة سيطرة المنخفض الجوي الكبير و القادم من المنطقة القطبية، و هذا المنخفض عميق جدا و بارد و مرتفع في الطّبقات الجوية العليا و قد شمل أوروبا و حاليا يتمركز بشكل كبير فوق الجزائر حيث شهدت المناطق التي يتجاوز ارتفاعها الـ 2000 متر نزول ثلوج.

و اوضح الهنتاتي أنّ هذا الوضع الجوي أثّرت خاصة على مناطق الشّمال الغربي التي بلغت فيها تقريبا درجات الحرارة الـ 02 و 03 درجة خلال الليل و هذه الدّرجات عادة ما تكون خلال فصل الشّتاء و ليس الرّبيع، مشيرا إلى أنّ هذه الوضعية الجوية ستتنقل نحو الشرق، و ستشمل تونس و بنزرت و نابل و المهديّة و سوسة و المنستير، حيث ستنخفض ايضا درجات الحرارة بشكل كبير إذ أنّها بلغت في تونس الكبرى حلال الليلة الفارطة 06 درجة.

و أضاف المتحدّث أنّه توجد  مناطق بالجمهورية تتميز بدفئ وقتي و بقلة تمركز السحب، و هذا النمط المناخي حسب النمذجة التي يقدّمها مرصد كوبرنيكوس و مرصد طقس العرب ستتواصل إلى نهاية شهر مارس و بداية شهر أفريل.

و لفت الهنتاتي إلى أنّ العنصر الجوي الذّي يبرز خلال هذه الفترة هو الضباب الكثيف الموجود ببعض المناطق المنخفضة داخل البلادن حيث تكون الرؤية ضعيفة جدا، أمّا بالجنوب التونسي فستكون هناك رياح جنوبية ليست دافئة لا تزال في حدود الـ 18 درجة ما ينتح عنها رمال تتسبب في انعدام الرؤية، وفق قوله.

و عن تأخرّ فصل الرّبيع، قال الهنتاتي إنّ هذا الامر لا يحدّد حسب تقسيم الاشهر و الايام و حدوث الاعتدال الربيعي يوم 20 مارس و لكن فصل الرّبيع يمكن الحديث عنه أكثر من خلال حدوث دفئ في الجوـ إذ ترتفع درجات الحرارة نسبيا لتتجاوز الـ 20 درجة خلال النهار و تكون مرتفعة نوعا ما في الليل أيضا، و تكون الامطار في شكل رذاذ وبالتالي فانّ تواصل تراجع درجات الحرارة هو تقريبا تواصل لفصل الشتاء.

و اشار المختص في البيئة و المناخ إلى أنّ ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الربيع يمكّن النبتات من ان تنشط بشكل اكبر و يساهم ايضا ف نمو الزّراعات و الخضر، و لكن ما يمكن ان يحدث حاليا هو شبيه بما وقع في الولايات المتحدة الامريكية حيث أنّه من الممكن المرور من فصل الشّتاء إلى فصل الصيف مباشرة، و هو ما يتمّ توقعه من قبل كوبرنيكوس بنسبة 40 %.

