الهنتاتي: تونس معنية خلال هذا الاسبوع و بداية الاسبوع القادم بمنخفض جوي [فيديو]

أكّد اليوم الإثنين، 09 مارس 2026، الخبير في البيئة و المناخ عادل الهنتاتي أنّ الطّقس خلال الأيام الأخيرة كان بمواصفات ربيعية، ثمّ بدأ يشهد تغيّرا.

و أشار الهنتاتي إلى أنّ الحرارة ستكون معتدلة في النّهار و لكن ستنخفض في الليل و مع ساعات الصباح الباكر، مع الخروج من وضعيّة الربيع.

و أوضح أنّه بداية من اليوم ستكون البلاد معنية بمنخفض جوي قطبي و سيتواصل هذا المنخفض إلى بداية الأسبوع القادم حسب ما أوردته النماذج الرقمية، أي أنّ الطّقس سيتواصل باردا، ما يتطلب بعض الحذر، خاصة مع وجود الضباب.

و تابع المتحدث القول إنّه سيتمّ أيضا تسجيل رياح شرقية جنوبية، في بعض المناطق و تكون بالشّمال الغربي رياح شمالية و تتراوح سرعتها بين 30 و 40 كلم/س أي متوسطة، مع وجود رواق قادم من الصحراء يساهم في تلطيف الاجواء.

أمّا في علاقة بالامطار فمن المتوقع ان تشهد المرتفعات و ولايات الشّمال الغربي نزول كميات خفيفة تكون في شكل رذاذ و تكون درجات الحرارة منخفضة بـ 4 درجات من تلك التي تمّ تسجيلها خلال الأسبوع الفارط، وفق تاكيد المتحدّث.

