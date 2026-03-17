الهنتاتي يكشف التوقعات الجوية خلال الأيام القادمة و فترة العيد [فيديو]

قال اليوم الثّلاثاء، المختص في البيئة و المناخ عادل الهنتاتي في تصريح لتونس الرّقمية أنّ تونس حاليا تحت تأثير منطقة ضغط منخفض قطبي قوي جدا، و هذه الموجة قادمة من القطب و قد مرّت عبر المحيط الأطلسي و من ثمّ الجزائر و شملت فيما بعد تونس.

و أوضح الهنتاتي أنّ هذه الكتل الهوائيّة لا تزال متواصلة إلى حدود الحوض الغربي للمتوسط، و حاليا ستتواصل التمركز بتونس اليوم و غدا، و قد تتراجع نسبيا حدّتها خلال أيّام العيد و لكن ستتواصل درجات الحرارة منخفضة نسبيا.

و أضاف أنّ درجات الحرارة التي تمّ تسجيلها يوم أمس و تتواصل اليوم و غدا هي تقريبا درجات حرارة فصل الشتاء، إذ بلغت في ساعات الصباح الاولى تقريبا 6 و 7 درجات فقط بمناطق الشّمال الغربي، بالاضافة إلى انّه تمّ تسجيل تساقط الثلوج بمرتفعات القصرين و تالة أمس و أوّل أمس، ما يعني أنّ درجات الحرارة في حدود الصفر درجة.

انخفاض درجات الحرارة و نزول السقيع له تأثير على الفلاحة

و لفت المختصّ في البيئة و المناخ أنّ هذا التراجع في درجات الحرارة كان مرفوقا بنزول الصقيع و هو عامل هام جدا خلال هذه الفترة و له تأثير كبير على الدّورة الحياتية لبعض الأشجار المثمرة، و ايضا يؤثّر على الزّراعات الكبرى خاصة القمح.

و تابع الهنتاتي القول انّ الرجوع الشتائي الوقتي له تأثير كبير على مستقبل الانتاج الزّراعي في بعض المحصيل التونسية.

و أكّد المتحدّث انّ الامطار ستتواصل خلال الايام القادمة و ذلك لكون تونس لا تزال تحت تأثير الضغط المنخفض القادمة من القطب الشمالي نحو أوروبا و الجزائر ثمّ نحو تونس وستتواصل نحو الشرق خلال الفترة القادمة، و لكن ان تمّ اعتراضه من قبل المرتفع الاوزوري شرق المتوسط فمن الممكن ان يعود المنخفض بأمطار اخرى على السواحل التونسية.

طقس أيّام العيد كيف سيكون..؟

و بخصوص الطّقس خلال فترة عيد الفطر المبارك أكّد الهنتاتي أنّه ووفق مركز المناخ الاوروبي كوبرنيكوس و الذي تعتبر توقعاته تقريبا الأدق فإنّ ايّام الجمعة و السبت و الاحد ستتواصل التقلبات الجوية و لكن بأقل حدّة و ترتفع درجات الحرارة نوعا ما.

و أضاف أنّ سرعة الرياح ستتراجع ايضا خاصة بالمناطق الساحلية و تبقى الأمطار متمركزة بالمرتفعات و مناطق الشّمال الغربي و هذه التوقعات تكون دقيقة بنسبة 40 %، وفق تعبيره.

