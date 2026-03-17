الهنتاتي يكشف التوقعات الجوية خلال الأيام القادمة و فترة العيد [فيديو]

قال اليوم الثّلاثاء، المختص في البيئة و المناخ عادل الهنتاتي في تصريح لتونس الرّقمية أنّ تونس حاليا تحت تأثير منطقة ضغط منخفض قطبي قوي جدا، و هذه الموجة قادمة من القطب و قد مرّت عبر المحيط الأطلسي و من ثمّ الجزائر و شملت فيما بعد تونس.

و أوضح الهنتاتي أنّ هذه الكتل الهوائيّة لا تزال متواصلة إلى حدود الحوض الغربي للمتوسط، و حاليا ستتواصل التمركز بتونس اليوم و غدا، و قد تتراجع نسبيا حدّتها خلال أيّام العيد و لكن ستتواصل درجات الحرارة منخفضة نسبيا.

و أضاف أنّ درجات الحرارة التي تمّ تسجيلها يوم أمس و تتواصل اليوم و غدا هي تقريبا درجات حرارة فصل الشتاء، إذ بلغت في ساعات الصباح الاولى تقريبا 6 و 7 درجات فقط بمناطق الشّمال الغربي، بالاضافة إلى انّه تمّ تسجيل تساقط الثلوج بمرتفعات القصرين و تالة أمس و أوّل أمس، ما يعني أنّ درجات الحرارة في حدود الصفر درجة.

انخفاض درجات الحرارة و نزول السقيع له تأثير على الفلاحة

و لفت المختصّ في البيئة و المناخ أنّ هذا التراجع في درجات الحرارة كان مرفوقا بنزول الصقيع و هو عامل هام جدا خلال هذه الفترة و له تأثير كبير على الدّورة الحياتية لبعض الأشجار المثمرة، و ايضا يؤثّر على الزّراعات الكبرى خاصة القمح.

و تابع الهنتاتي القول انّ الرجوع الشتائي الوقتي له تأثير كبير على مستقبل الانتاج الزّراعي في بعض المحصيل التونسية.

و أكّد المتحدّث انّ الامطار ستتواصل خلال الايام القادمة و ذلك لكون تونس لا تزال تحت تأثير الضغط المنخفض القادمة من القطب الشمالي نحو أوروبا و الجزائر ثمّ نحو تونس وستتواصل نحو الشرق خلال الفترة القادمة، و لكن ان تمّ اعتراضه من قبل المرتفع الاوزوري شرق المتوسط فمن الممكن ان يعود المنخفض بأمطار اخرى على السواحل التونسية.

طقس أيّام العيد كيف سيكون..؟ 

و بخصوص الطّقس خلال فترة عيد الفطر المبارك أكّد الهنتاتي أنّه ووفق مركز المناخ الاوروبي كوبرنيكوس و الذي تعتبر توقعاته تقريبا الأدق فإنّ ايّام الجمعة و السبت و الاحد ستتواصل التقلبات الجوية و لكن بأقل حدّة و ترتفع درجات الحرارة نوعا ما.

و أضاف أنّ سرعة الرياح ستتراجع ايضا خاصة بالمناطق الساحلية و تبقى الأمطار متمركزة بالمرتفعات و مناطق الشّمال الغربي و هذه التوقعات تكون دقيقة بنسبة 40 %، وفق تعبيره.

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

304
أخر الأخبار

اضطرابات الهضم في رمضان : أخصائية تغذية تكشف الأسباب والحلول [فيديو]

292
الأخبار

إرجاع تواتر السفرات على خطي نابل حمام الأنف تونس و الحمامات حمام الأنف تونس بداية من يوم غد الاثنين
287
الأخبار

سوسة : حملة مراقبة اقتصادية و صحية في مساكن تسفر عن تسجيل مخالفات و حجز مواد غذائية غير صالحة
283
رياضة

خوان لابورتا يفوز بانتخابات رئاسة برشلونة حتى 2031
282
الأخبار

قطر تؤكد الاحتفاظ بحقها الكامل في الرد وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة
279
أخر الأخبار

البريد التونسي: بداية من اليوم..صرف جرايات تقاعد مارس 2026 لحاملي بطاقة “جرايتي”
279
الأخبار

زيادة الأجور المرتقبة : كيف تدير تونس إحدى أدق معادلاتها المالية ؟
273
الأخبار

الثلاثاء والأربعاء: فتح 127 مكتب بريد استثنائيا لتأمين حصة عمل ليلية
273
الأخبار

تطورات جديدة بخصوص الحالة الصحية لكيليان مبابي
272
الأخبار

دوري أبطال إفريقيا : التشكيلة الأساسية لمباراة الترجي و الأهلي

