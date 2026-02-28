الهند تلغي الرحلات الجوية إلى تل أبيب

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

زعم إعلام إسرائيلي، أن الهند ألغت الرحلات الجوية إلى إسرائيل.

و في نفس السياق و من جانب آخر نصحت وزارة الخارجية الألمانية ، رعاياها بعدم السفر إلى إسرائيل و القدس الشرقية، مع استمرار التهديدات الأمريكية بتوجيه ضربات عسكرية إلى إيران.

و أكدت الخارجية الألمانية، أن السفارة الألمانية في تل أبيب لا تزال تعمل بكامل طاقتها، مضيفة “نتابع الوضع عن كثب و نتواصل باستمرار مع سفارتنا في تل أبيب بما في ذلك فيما يتعلق بالوضع الأمني ​​لزملائنا هناك و عائلاتهم”.

كما يجري رصد الوضع في إيران “عن كثب”.

و أكدت الوزارة الألمانية – وفق قناة (دويشته فيله) الألمانية – أنها تنسق مع السفارة الألمانية في طهران في شأن الوضع الأمني لفريق عملها، مذكرة بأن طاقم البعثة في طهران لم يعد كاملا منذ مدة بسبب التوترات الدبلوماسية مع إيران، “ولا يمكنها بالتالي سوى تقديم مساعدة قنصلية محدودة جدا”.

