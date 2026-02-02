Français
Anglais
العربية
عالمية

الهند: زيادة كبيرة في ميزانية البنية التحتية والدفاع

الهند: زيادة كبيرة في ميزانية البنية التحتية والدفاع

أعلنت وزيرة المالية الهندية أمام البرلمان أن بلادها ستزيد بشكل كبير إنفاقها على البنية التحتية والدفاع خلال السنة المالية المقبلة 2026-2027.

وبتخصيص 133 مليار دولار للبنية التحتية خلال العامين المقبلين، تسعى الهند لاستخدام هذه الميزانية لإنعاش جهازها الصناعي، بعد توقيعها اتفاقيات تجارية حديثة، لا سيما مع أوروبا. ويشكل هذا الرقم مستوى قياسيًا بزيادة قدرها 11.4% مقارنة بالعام الماضي.

كما تهدف الحكومة إلى تعزيز القطاعات الاستراتيجية، لا سيما أشباه الموصلات، وتنظيم سلسلة إنتاج المعادن النادرة، من خلال صندوق مخصص بقيمة 850 مليون دولار.

وسيطال ذلك أيضًا قطاع التكنولوجيا، حيث تم الإعلان عن إعفاءات ضريبية حتى عام 2047 للمستثمرين في مراكز البيانات، بالتزامن مع تأكيد شركات كبرى مثل غوغل وأمازون ومايكروسوفت وميتا على توسعها الكبير في البلاد. كما تشمل الخطة تعزيز إنتاج أشباه الموصلات.

وفي مجال الدفاع، ستزيد نيودلهي إنفاقها العسكري بنسبة 15%، لتصل الاعتمادات إلى نحو 85 مليار دولار، في وقت تشهد فيه البلاد توترًا منذ عدة أشهر عقب المواجهة المسلحة القصيرة مع باكستان في مايو الماضي، وهي الأعنف منذ عام 1999.

ووفق الأرقام الرسمية، من المتوقع أن تسجل الهند نموًا بين 6.8% و7.2% بين أبريل 2026 ومارس 2027، بعد نمو سنوي قدره 8.2% في الربع الثالث من 2025. كما تخطط الحكومة لتقليص العجز المالي بشكل طفيف إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4.4% خلال السنة المالية المنتهية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

589
الأخبار

باجة : الحماية المدنية تنقذ سيارة بها أربعة أشخاص جرفتهم مياه الأمطار

381
أخر الأخبار

باجة تسجّل نزول كميات هامة من الأمطار خلال 48 ساعة
347
الأخبار

باجة : سقوط الأشجار و الأسلاك الكهربائية بسبب الرياح القوية و الأمطار [فيديو]
329
الأخبار

علي خامنئي يُهدّد الأمريكيين بحرب إقليمية
321
أخر الأخبار

غار الدماء: وفاة شخص جرفته سيول وادي مجردة
314
الأخبار

ملعب الشاذلي زويتن : انهيار جزء من السور المحاذي لمأوى السيارات
297
الأخبار

مقترح لتعليق العمل بآلية رفع السيارات و استبدالها بنظام “الخطايا اللاصقة”
274
الأخبار

والي منوبة : “سنتصدى بصرامة للاعتداءات على الأودية و البناء الفوضوي و بيع التقاسيم العشوائية”
273
الأخبار

تحديد موعد حلول رمضان 2026 في عدد من الدول
269
الأخبار

انتخاب رئيسة المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس ريم غشام رئيسة للفيدرالية المغاربية للأطباء

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى