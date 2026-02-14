الهند: صفقة لشراء 114 طائرة «رافال»… وسافران تعلن استعدادها لافتتاح مصنع محلي

قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الهند الأسبوع المقبل، وافقت وزارة الدفاع الهندية، الخميس 12 فيفري، على شراء تجهيزات عسكرية، من بينها مقاتلات «رافال» فرنسية جديدة.

وكانت الهند قد أبرمت سابقاً طلبية لاقتناء 62 طائرة، فيما يُتوقع أن تشتري 114 طائرة «رافال» إضافية، في ما قد يشكّل أكبر صفقة في تاريخ الشركة الفرنسية المصنّعة للطائرات، بقيمة تُقدّر بنحو 39 مليار دولار (33 مليار يورو)، تشمل مقاتلات من إنتاج شركة «داسو» الفرنسية.

ويأتي هذا العقد في إطار مبادرة «صُنع في الهند» (Make in India)، التي أطلقها رئيس الوزراء القومي ناريندرا مودي عام 2014، بهدف تعزيز صناعة الدفاع الوطنية عبر تشجيع الشركات الأجنبية على التصنيع داخل البلاد.

وترتكز استراتيجية الدولة الأكثر سكاناً في العالم، بنحو 1,4 مليار نسمة، على تحديث قواتها المسلحة باعتباره أولوية قصوى، لا سيما في ظل التوترات مع الصين وباكستان، وهما دولتان مجاورتان تمتلكان السلاح النووي.

وتُعدّ الهند من أكبر مستوردي الأسلحة في العالم، فيما تتجه نيودلهي تدريجياً إلى تقليص اعتمادها على روسيا، حليفها التقليدي والمزوّد الرئيسي للسلاح لعقود، لصالح زيادة وارداتها من المعدات العسكرية القادمة من الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل.