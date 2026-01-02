Français
الأخبار

الهند : وفاة 9 أشخاص و تسمم أكثر من 200 بسبب مياه شرب ملوثة

شهدت مدينة إندور بولاية ماديا براديش وسط الهند حادثًا صحيًا خطيرًا، أسفر عن وفاة 9 أشخاص و إصابة أكثر من 200 آخرين بحالات تسمم، نتيجة تلوث مياه الشرب فى إحدى مناطق المدينة.

و قال النائب كايلاش فيجايفارغيا إن عدد الوفيات في مدينة إندور ارتفع إلى تسع حالات، في حين أكد كبير المسؤولين الطبيين في المدينة، مادهاف براساد هاساني، بحسب روسيا اليوم، أن حالات التسمم مرتبطة بتلوث مياه الشرب فى منطقة «بهاجيراثبور».

و أوضح هاساني أن التلوث نجم عن تسرب في شبكة المياه، مشيرًا إلى أن الفحوصات الأولية التي أُجريت على المياه كشفت عن وجود بكتيريا داخل خط الأنابيب، ما تسبب في إصابة أعداد كبيرة من السكان.

و أضاف المسؤول الطبي أنه لا يمكن تأكيد العدد النهائي للوفيات حتى الآن، لكنه شدد على أن أكثر من 200 شخص من المنطقة نفسها يتلقون العلاج في مستشفيات مختلفة داخل مدينة إندور، في انتظار صدور التقرير النهائي لعينات المياه المأخوذة من المنطقة المتضررة.

من جانبه، أعلن المسؤول الإداري في المقاطعة، شرافان فيرما، أن السلطات دفعت بفرق طبية إلى المناطق المتضررة لإجراء فحوصات ميدانية من منزل إلى آخر، إلى جانب توزيع أقراص الكلور على السكان لتنقية المياه المستخدمة للشرب.

و أشار فيرما إلى أن فرق الطوارئ حددت نقطة تسرب واحدة يُعتقد أنها السبب الرئيسي لتلوث المياه، وتم إصلاحها بالفعل، موضحًا أن السلطات فحصت حتى الآن 8571 شخصًا، ورصدت 338 حالة تعاني من أعراض خفيفة.

و تُعد مدينة إندور من أبرز المدن الهندية في مجال النظافة، إذ حصلت على لقب أنظف مدينة في الهند لثماني سنوات متتالية، ما يجعل الحادث صادمًا لسكانها والسلطات المحلية.

