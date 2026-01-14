Français
Anglais
العربية
الأخبار

الهوارية تراهن على السياحة الإيكولوجية لنيل صفة بلدية سياحية

الهوارية تراهن على السياحة الإيكولوجية لنيل صفة بلدية سياحية

تتواصل التحركات المحلية بمدينة الهوارية من أجل إدراجها ضمن قائمة البلديات السياحية، في مسعى تقوده البلدية إلى جانب مكوّنات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين، الذين يعتبرون هذا القرار خطوة مفصلية قادرة على إحداث نقلة نوعية في مستقبل الجهة وتعزيز إشعاعها السياحي.

ويرى الداعمون لهذا التوجّه أن تصنيف الهوارية كبلدية سياحية من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة لتنمية السياحة الإيكولوجية والبديلة، وجعل المنطقة نقطة ارتكاز لقطب سياحي يمتد من قربص بمعتمدية سليمان مرورًا بـتاكلسة وصولًا إلى الهوارية، في تكامل مع معتمديتي حمام الأغزاز وقليبية.

المصدر: وات
تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

755
الأخبار

والي باجة يتفقد تقدم أشغال إعادة تعشيب ملعب بوجمعة الكميتي

643
الأخبار

رسميًا : الحارس أشرف كرير يوقّع مع الأولمبي الباجي
600
الأخبار

الأولمبي الباجي يسعى لتأهيل ستة لاعبين جدد قبل انطلاق البطولة
428
الأخبار

لطفي السليمي: هدفي مع الأولمبي الباجي هو ضمان البقاء في الرابطة المحترفة الأولى [فيديو]
333
أخر الأخبار

الحنشة على موعد مع التنمية : مشاريع تحققت وأخرى سترى النور قريبًا (فيديو)
329
الأخبار

انتخاب مكتب تنفيذي جديد للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس [فيديو ]
327
الأخبار

الجزائر : تبون يتخذ خطوة قوية لإعادة المواطنين الذين يعانون في الخارج
311
الأخبار

فساد مالي صلب اتحاد الفلاحة : حكم بسجن عبد المجيد الزار لمدة 6 سنوات
306
الأخبار

ريال مدريد يعلن إنهاء تعاقده مع المدرب تشابي ألونسو بالتراضي
294
الأخبار

كأس أمم إفريقيا : تعيين حكم مباراة المغرب و نيجيريا

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى