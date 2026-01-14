الهوارية تراهن على السياحة الإيكولوجية لنيل صفة بلدية سياحية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تتواصل التحركات المحلية بمدينة الهوارية من أجل إدراجها ضمن قائمة البلديات السياحية، في مسعى تقوده البلدية إلى جانب مكوّنات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين، الذين يعتبرون هذا القرار خطوة مفصلية قادرة على إحداث نقلة نوعية في مستقبل الجهة وتعزيز إشعاعها السياحي.

ويرى الداعمون لهذا التوجّه أن تصنيف الهوارية كبلدية سياحية من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة لتنمية السياحة الإيكولوجية والبديلة، وجعل المنطقة نقطة ارتكاز لقطب سياحي يمتد من قربص بمعتمدية سليمان مرورًا بـتاكلسة وصولًا إلى الهوارية، في تكامل مع معتمديتي حمام الأغزاز وقليبية.

المصدر: وات

