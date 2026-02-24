الهولندي أدفوكات يستقيل من تدريب منتخب كوراساو

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

استقال الهولندي ديك أدفوكات من مهامه مدربا لمنتخب كوراساو، أصغر بلد متأهل إلى كأس العالم 2026 لكرة القدم، لأسباب عائلية، وفقا لما أعلنه الاتحاد المحلي للعبة.

و أفاد الاتحاد عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعية إن “ديك أدفوكات قدم استقالته من منصبه كمدرب لمنتخب كوراساو مع مفعول فوري”، موضحا أن المدرب البالغ 78 عاما “سيكرس كامل اهتمامه لابنته التي تعاني من مشكلات صحية”.

من جهته، قال أدفوكات، في بيان، “كنت أقول دائما إن العائلة تأتي قبل كرة القدم”، علما أنه أشرف ثلاث مرات على منتخب هولندا و خاض تجارب عديدة حول العالم قبل أن يتولى قيادة منتخب كوراساو في 2024.

و بعد مسيرة في التصفيات بلا هزيمة، أصبحت الجزيرة الواقعة جنوب بحر الكاريبي، أصغر بلد يتأهل إلى المونديال، بمساحة تبلغ 444 كلم مربع و عدد سكان يقل عن 160 ألف نسمة.

و سيخلف أدفوكات في تدريب كوراساو مواطنه فريد روتن، الذي سبق له أن درّب تفينتي و أيندهوفن و فينورد و شالكة الألماني.

و أوقعت القرعة منتخب كوراساو في مجموعة قوية تضم ألمانيا و الإكوادور و الكوت ديفوار و ذلك في أول مشاركة له في نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



