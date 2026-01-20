الهيئة التونسية للاستثمار :خمس موافقات على التمديد في مدة إنجاز برنامج الاستثمار

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

عقدت يوم الاثنين 19 جانفي 2026 اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب التمديد في مدة إنجاز برنامج الاستثمار برئاسة نامية العيادي رئيسة الهيئة التونسية للاستثمار جلستها الأولى لسنة 2026.

وقد تضمن جدول الأعمال 06 مطالب متعلقة بمشاريع تم التصرّيح بها لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ومشروع واحد تم التصريح به لدى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.

وقد وافقت اللجنة على إصدار خمس مقررات تمديد سيتم بموجبها تمكين أصحاب المشاريع من الانتفاع بسنتين إضافيتين بصفة استثنائية ولمرة واحدة في مدة إنجاز برامجهم الاستثمارية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



