Français
Anglais
العربية
الأخبار

الهيئة التونسية للاستثمار :خمس موافقات على التمديد في مدة إنجاز برنامج الاستثمار

عقدت يوم الاثنين 19 جانفي 2026 اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب التمديد في مدة إنجاز برنامج الاستثمار برئاسة نامية العيادي رئيسة الهيئة التونسية للاستثمار جلستها الأولى لسنة 2026.

وقد تضمن جدول الأعمال 06 مطالب متعلقة بمشاريع تم التصرّيح بها لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ومشروع واحد تم التصريح به لدى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.

وقد وافقت اللجنة على إصدار خمس مقررات تمديد سيتم بموجبها تمكين أصحاب المشاريع من الانتفاع بسنتين إضافيتين بصفة استثنائية ولمرة واحدة  في مدة إنجاز برامجهم الاستثمارية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

404
الأخبار

باجة : معتمد مجاز الباب يتابع عملية توزيع مادة الأمونيتر على الفلاحين

339
الأخبار

باجة : الهلال الأحمر يدعو المواطنين إلى توخي الحذر بسبب التقلبات المناخية المرتقبة
324
الأخبار

منوبة : الشروع في معالجة أماكن مخفضات السرعة المزالة و اعلان طلب عروض لإعادة تركيز المطبات الارتجاجية الضرورية
314
الأخبار

الإحتفاظ بسيف الدين مخلوف من أجل أحكام قضائية صادرة في حقه
286
الأخبار

مفتي الجمهورية يعلن عن أول أيام شهر شعبان 1447
278
الأخبار

الإعلان عن تركيبة الإطار الفني للمنتخب التونسي يوم الثلاثاء القادم
277
اقتصاد وأعمال

الوكالة العقارية للسكنى تعلن عن عدد من تقسيماتها الاجتماعية الجديدة بأريانة و بن عروس و المهدية
277
الأخبار

وزير البيئة يؤدّي زيارة ميدانية إلى صفاقس لمتابعة برنامج تشجير الطرقات السيارة
272
الأخبار

المنتخب الوطني لكرة اليد يشدّ الرحال إلى رواندا ويستهل مشواره القاري بمواجهة الكامرون
266
اقتصاد وأعمال

بقلم مرشد السماوي : حان الوقت للعناية بالنقل الجوي و تطوير كل المطارات و فتح الأجواء للشركات العالمية في سماء مفتوحة…

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى