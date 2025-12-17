Français
الهيئة العامة للإذاعة و التلفزيون الفلسطينية تضيء برجها بعلم تونس احتفاء بعيد الثورة

بمناسبة عيد الثورة ، أُضاءت الهيئة العامة للإذاعة و التلفزيون الفلسطينية ، مساء اليوم الأربعاء، برجها بعلم الجمهورية التونسية، في رسالة تضامنية من الشعب الفلسطيني و قيادته إلى الشعب التونسي و قيادته.

و تأتي هذه المبادرة ، وفق ما أوردته الهيئة ، تأكيداً على عمق العلاقات الأخوية و التاريخية التي تربط دولة فلسطين و الجمهورية التونسية، وما يجمع البلدين من تعاون و تنسيق في شتى المجالات.

يُذكر أن السلطات التونسية كانت أضاءت برج الساعة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بتاريخ 30 نوفمبر بعلم فلسطين بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في خطوة عكست الموقف التونسي الثابت و الداعم للقضية الفلسطينية.

