الهيئة العامة للإذاعة و التلفزيون الفلسطينية تضيء برجها بعلم تونس احتفاء بعيد الثورة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بمناسبة عيد الثورة ، أُضاءت الهيئة العامة للإذاعة و التلفزيون الفلسطينية ، مساء اليوم الأربعاء، برجها بعلم الجمهورية التونسية، في رسالة تضامنية من الشعب الفلسطيني و قيادته إلى الشعب التونسي و قيادته.

و تأتي هذه المبادرة ، وفق ما أوردته الهيئة ، تأكيداً على عمق العلاقات الأخوية و التاريخية التي تربط دولة فلسطين و الجمهورية التونسية، وما يجمع البلدين من تعاون و تنسيق في شتى المجالات.

يُذكر أن السلطات التونسية كانت أضاءت برج الساعة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بتاريخ 30 نوفمبر بعلم فلسطين بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في خطوة عكست الموقف التونسي الثابت و الداعم للقضية الفلسطينية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



