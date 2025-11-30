Français
الهيئة الفرعية للانتخابات بصفاقس تُجري القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس المحلية و الجهوية [فيديو]

أكّد ناجح بالغيث، المدير الجهوي للإدارة الفرعية للانتخابات بصفاقس، اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025، في تصريح لمراسل تونس الرقمية بصفاقس، أنّ الهيئة عقدت صباح اليوم فعاليات القرعة الدورية الخاصة بالتناوب على عضوية المجالس.

و أوضح بالغيث أنّ الهيئة الفرعية للانتخابات بصفاقس أشرفت على إجراء قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية و التداول داخل المجالس المحلية والجهوية، وذلك بالمركّب الثقافي محمد الجموسي بصفاقس.

و تأتي هذه القرعة في إطار ضمان مبدأ التداول وتعزيز الشفافية في تركيبة المجالس المنتخبة، بما يُسهم في دعم الحوكمة المحلية وتفعيل دورها في التنمية الجهوية.

