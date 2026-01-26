الهيئة المديرة للنجم الساحلي تتقدّم بشكوى ضد أحد الصحفيين

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي في بلاغ رسمي أنّها ستتقدّم بشكوى ضد الصحفي سامي العكريمي إثر تصريحاته التي إعتبرتها غير مسؤولة و تمس من هيبة النادي.

و في ما يلي نص البلاغ كاملا :

بلاغ على إثر التصريحات اللامسؤولة و التي تمس من هيبة النجم الرياضي الساحلي الصادرة عن الصحفي سامي العكريمي خلال حصة TFOOT على قناة تونسنا بتاريخ 25 جانفي 2026, وبعد القيام بالمعاينات القانونية الضرورية، تعلم الهيئة المديرة أنها قد انطلقت في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الصحفي المذكور سلفا منذ صبيحة اليوم و تؤكد عزمها الشديد على القيام بكل الإجراءات القانونية و تتبع كل من تخول له نفسه المس من سمعة و هيبة النجم الرياضي الساحلي

