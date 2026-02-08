الهيئة الوطنية للسلامة الغذائية : حجز كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للإستهلاك في عدة ولايات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار البرنامج الخصوصي إستعدادا لشهر رمضان المعظّم، كثّفت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بالتنسيق مع المصالح الأمنية والقضائية، حملاتها الرقابية على مستوى عدد من الولايات، وأسفرت هذه العمليات عن حجز وإتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية غير المطابقة للتراتيب القانونية والتي تشكّل خطراً مباشراً على الصحة العامة.

وتركّزت الحملات على المنتجات ذات الاستهلاك الواسع خلال الشهر الفضيل، بما في ذلك الحليب ومشتقاته، والزيتون والمخللات، إضافة إلى مقاومة ظاهرة الذبح خارج المسالك القانونية والتخزين العشوائي.

أبرز النتائج حسب الجهات:

• ولاية بنزرت: تم حجز نحو 500 كلغ من الكريمة الطازجة غير الآمنة و11 ألف علبة نكهات غذائية مخزنة في ظروف حرارية مرتفعة، ما أدى إلى فساد جزء كبير منها.

• ولاية باجة: إتلاف حوالي 3 أطنان من الزيتون والمخللات بسبب انبعاث روائح كريهة وظهور فطريات وحشرات.

• ولاية القيروان: حجز وإتلاف 17 طنًا من منتجات الزيتون والمخللات، و2.5 طن من الزيتون المملّح والفلفل الأحمر “برعبيد”، بالإضافة إلى 43 كلغ من اللحوم الحمراء المجمدة و70 كلغ من اللحوم البيضاء ومنتجات متنوعة أخرى، مع تحرير ستة محاضر عدلية.

• ولاية نابل: حجز حوالي 5 أطنان من مواد غذائية مختلفة ومستودع آخر يحتوي على 477 كلغ من الهروس والهريسة والفلفل الأحمر والملح، بسبب تخزينها في ظروف غير صحية وانتشار الفطريات والحشرات.

• ولاية صفاقس: حجز 1104 علبة تونة و123 علبة مخللات و72 علبة هريسة تجاوزت تواريخ الصلوحية، إضافة إلى 240 كلغ من اللحوم الحمراء المذبوحة خارج المسالك القانونية.

• ولاية المهدية: حجز 7 أطنان من الفول و3 أطنان جلبانة مخزنة في ظروف غير صحية مع انتشار كثيف لحشرة السوس الحي.

• ولاية قفصة: حجز 2933 قارورة من ماء الزهر وماء الورد والخل الغذائي في محلين سكنيين غير قانونيين، مع تحرير محضري بحث.

• ولاية بن عروس: حجز 4500 بيضة و450 كلغ من منتجات الدواجن المحوّلة و600 كلغ من اللحوم المذبوحة عشوائيًا، مع إتلاف حوالي 5 أطنان من المواد الغذائية المصنعة في ظروف غير صحية.

وأكدت الهيئة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في تصنيع أو تخزين أو ترويج مواد غذائية غير آمنة أو مجهولة المصدر، بما في ذلك الغلق والحجز والإتلاف والمتابعة الجزائية، حماية لصحة المواطنين وضمان الأمن الغذائي الوطني.

