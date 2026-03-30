الهياكل الرياضية تحت مجهر البرلمان.. الاستماع إلى رئيس اللجنة الأولمبية التونسية

تعقد لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين 30 مارس 2026، جلسة استماع إلى رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية.

مناقشة مقترح قانون أساسي يتعلق بالهياكل الرياضية

وتأتي هذه الجلسة في إطار نظر اللجنة في مقترح قانون أساسي يتعلق بالهياكل الرياضية، في خطوة تندرج ضمن مسار بحث سبل تطوير الإطار القانوني المنظم للقطاع الرياضي في تونس.

متابعة برلمانية لملف تنظيم القطاع الرياضي

ومن المنتظر أن تتيح جلسة الاستماع الوقوف على تصورات اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية بشأن مشروع النص القانوني، إلى جانب مناقشة أبرز الإشكاليات والتحديات المرتبطة بتنظيم الهياكل الرياضية ودعم حوكمتها وتعزيز نجاعتها.

