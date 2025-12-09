الوجهة المنتظرة لزين الدين زيدان

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفادت مصادر إعلامية إسبانية أنّ الفني الفرنسي ذو الأصول الجزائرية زين الدين زيدان لن يكون المدرّب المقبل لريال مدريد في صورة الإنفصال عن تشابي ألونسو.

المصادر ذاتها أفادت أن إدارة الفريق الملكي مازالت تدرس إقالة ألونسو من عدمها و أن هناك تضارب في الآراء حول هذه المسألة.

و بخصوص الوجهة المقبلة لزين الدين زيدان فحسب مصادر صحفية خاصّة يعتبر النجم الفرنسي المرشّح الأوّل و الأوفر حظا لقيادة منتخب الديوك خلال الصيف المقبل و من المنتظر أن يخلف ديديي ديشون مباشرة إثر كأس العالم 2026.

