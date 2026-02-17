الوحدات الأمنية تضرب بقوة : حجز 5000 صفيحة من القنب الهندي و19000 قرص مخدر ومبالغ مالية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت ‎الإدارة العامّة للأمن الوطني أن الوحدات الأمنية تواصل عملياتها المركزة أساسا على كشف مروجي ومسهلي دخول المخدرات الى بلادنا، حيث تمكنت بتاريخ 16 فيفري 2026 من تفكيك وفاقين إجراميين ينشطان في تبييض الأموال وترويج المواد المخدرة بعدد من مناطق الجمهورية التونسية والاحتفاظ بأربعة أنفار وإدراج آخر بالتفتيش وحجز 5000 صفيحة من مخدر القنب الهندي و19000 قرص مخدر نوع إيريكا ومبالغ مالية تقدر بحوالي 34 ألف دينار متأتية من عائدات الترويج الى جانب حجز عدد من الدراجات النارية الثقيلة والسيارات والهواتف الجوالة الذكية المستعملة للغرض ذاته.

يستمر واضافت ‎الإدارة العامّة للأمن الوطني أن هذا العمل من أجل إيقاف كل من تسول له نفسه ترويج هذه السموم وإلحاق الضرر بالمجتمع التونسي تجسيدا لتوجه الدولة الثابت من أجل مكافحة آفة المخدرات واستئصال جذورها من بلادنا.

