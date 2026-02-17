Français
Anglais
العربية
الأخبار

الوحدات الأمنية تضرب بقوة : حجز 5000 صفيحة من القنب الهندي و19000 قرص مخدر ومبالغ مالية

أعلنت ‎الإدارة العامّة للأمن الوطني أن  الوحدات الأمنية تواصل عملياتها المركزة أساسا على كشف مروجي ومسهلي دخول المخدرات الى بلادنا، حيث تمكنت بتاريخ 16 فيفري 2026 من تفكيك وفاقين إجراميين ينشطان في تبييض الأموال وترويج المواد المخدرة بعدد من مناطق الجمهورية التونسية والاحتفاظ بأربعة أنفار وإدراج آخر بالتفتيش وحجز 5000 صفيحة من مخدر القنب الهندي و19000 قرص مخدر نوع إيريكا ومبالغ مالية تقدر بحوالي 34 ألف دينار متأتية من عائدات الترويج الى جانب حجز عدد من الدراجات النارية الثقيلة والسيارات والهواتف الجوالة الذكية المستعملة للغرض ذاته.

يستمر واضافت  ‎الإدارة العامّة للأمن الوطني أن هذا العمل من أجل إيقاف كل من تسول له نفسه ترويج هذه السموم وإلحاق الضرر بالمجتمع التونسي تجسيدا لتوجه الدولة الثابت من أجل مكافحة آفة المخدرات واستئصال جذورها من بلادنا.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

358
الأخبار

ليبيا تعلن عطلة رسمية غدا بمناسبة الذكرى الخامسة لعيد الثورة الليبية

325
الأخبار

الأمطار الأخيرة تنعش سد البراق بنفرة ثاني أكبر سد في تونس [فيديو]
287
الأخبار

تنفيذ عمليات أمنية لمكافحة الاحتكار و المضاربة و الترفيع المفتعل للأسعار (فيديو)
286
الأخبار

بعد تخريب متعمّد لمعدات الفار : الجامعة التونسية لكرة القدم ترفض التحريض و تدعو لتطبيق صارم للعقوبات
278
أخر الأخبار

كبار السنّ، الأمومة، ورياض الأطفال: لجنة الصحة تستمع إلى أصحاب المبادرة بشأن 3 مشاريع قوانين
269
أخر الأخبار

البنك البريدي على طاولة البرلمان: جلسة استماع للجنة المالية
267
الأخبار

وفد من لجنة الفلاحة بالبرلمان في زيارة إلى ميناء صفاقس [فيديو]
262
الأخبار

بنزرت: تسجيل “تحصينات مدينة غار الملح” على القائمة النهائية للتراث العالمي الاسلامي
261
اقتصاد وأعمال

تونس: كراس الشروط بدل الرخص..مُقترح قانون الاستثمار يدخل جلسات الاستماع (فيديو)
259
الأخبار

ترامب يعلن تعهدات بأكثر من 5 مليارات دولار لدعم غزة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى