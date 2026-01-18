الوكالة العقارية للسكنى تعلن عن عدد من تقسيماتها الاجتماعية الجديدة بأريانة و بن عروس و المهدية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشفت الوكالة العقارية للسكنى عن عدد من التقسيمات الاجتماعية المزمع إنجازها في القريب بمناطق سيدي ثابت من ولاية أريانة (تقسيم الأريج 2) و المحمدية ببن عروس (تقسيم جنان المحمدية) و السواسي بولاية المهدية (تقسيم الزيتونة).

و جاء هذا الإعلان خلال فعاليات صالون الخدمات العقاريّة و التمويل البنكي ” بيتي اكسبو 2026 ” الذي تشارك فيه الوكالة (تحت إشراف وزارة التجهيز و الإسكان ) على امتداد 3 أيام (15 و 16 و 17) جانفي 2026.

و تندرج هذه التقسيمات الجديدة، وفق بلاغ صادر عن الوكالة في إطار تطبيق القرار المشترك بين وزير التجهيز و الإسكان و وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية بتاريخ 08 أفريل 2025 المتعلّق بضبط شروط و إجراءات اقتناء الوكالة العقارية للسكنى أراض على ملك الدولة الخاص أو على ملك الجماعات المحلية بسعر تفاضلي لإنجاز تقسيمات عمرانية تخصص نسبة 50% على الأقلّ من عدد المقاسم المنجزة على الأرض التي تم اقتناؤها بالسعر التفضيلي لفائدة الفئات محدودة الدخل.

و قدّم الرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى رجب عرعود بالمناسبة عرضا تفصيليا حول خصائص المشاريع المزمع تنفيذها لوزير التجهيز و الإسكان السيد صلاح الزواري لدى حضوره بجناح الوكالة بالمعرض و شدّد وزير التجهيز بالمناسبة على ضرورة التعجيل بإتمام كل الإجراءات تطبيقا لتوصيات المجلس الوزاري المضيق الذي انعقد الأسبوع الفارط و العمل على تذليل كافة الصعوبات بالتنسيق مع جميع المتدخلين.

و أكّد الرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى، أن الانطلاق في انجاز مشاريع التقسيمات الاجتماعية سيمتد على خمس سنوات (2026-2030) و أنّه في إطار التوجه الذي تتبعه الوكالة لرقمنة خدماتها تم فتح باب التسجيل لمطالب التقسيمات الاجتماعية بسيدي ثابت و المحمدية حصريا عبر الموقع الإلكتروني للوكالة.

يذكر ان مطلب الحصول على مقسم من الوكالة العقارية للسكنى يتم بصفة حصرية عبر الموقع مع وجوب القيام بعملية التأكيد كل ثلاث سنوات

