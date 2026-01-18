Français
Anglais
العربية
الأخبار

الوكالة العقارية للسكنى تعلن عن عدد من تقسيماتها الاجتماعية الجديدة بأريانة و بن عروس و المهدية

الوكالة العقارية للسكنى تعلن عن عدد من تقسيماتها الاجتماعية الجديدة بأريانة و بن عروس و المهدية

كشفت الوكالة العقارية للسكنى عن عدد من التقسيمات الاجتماعية المزمع إنجازها في القريب بمناطق سيدي ثابت من ولاية أريانة (تقسيم الأريج 2) و المحمدية ببن عروس (تقسيم جنان المحمدية) و السواسي بولاية المهدية (تقسيم الزيتونة).

و جاء هذا الإعلان خلال فعاليات صالون الخدمات العقاريّة و التمويل البنكي ” بيتي اكسبو 2026 ” الذي تشارك فيه الوكالة (تحت إشراف وزارة التجهيز و الإسكان ) على امتداد 3 أيام (15 و 16 و 17) جانفي 2026.

و تندرج هذه التقسيمات الجديدة، وفق بلاغ صادر عن الوكالة في إطار تطبيق القرار المشترك بين وزير التجهيز و الإسكان و وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية بتاريخ 08 أفريل 2025 المتعلّق بضبط شروط و إجراءات اقتناء الوكالة العقارية للسكنى أراض على ملك الدولة الخاص أو على ملك الجماعات المحلية بسعر تفاضلي لإنجاز تقسيمات عمرانية تخصص نسبة 50% على الأقلّ من عدد المقاسم المنجزة على الأرض التي تم اقتناؤها بالسعر التفضيلي لفائدة الفئات محدودة الدخل.

و قدّم الرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى رجب عرعود بالمناسبة عرضا تفصيليا حول خصائص المشاريع المزمع تنفيذها لوزير التجهيز و الإسكان السيد صلاح الزواري لدى حضوره بجناح الوكالة بالمعرض و شدّد وزير التجهيز بالمناسبة على ضرورة التعجيل بإتمام كل الإجراءات تطبيقا لتوصيات المجلس الوزاري المضيق الذي انعقد الأسبوع الفارط و العمل على تذليل كافة الصعوبات بالتنسيق مع جميع المتدخلين.

و أكّد الرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى، أن الانطلاق في انجاز مشاريع التقسيمات الاجتماعية سيمتد على خمس سنوات (2026-2030) و أنّه في إطار التوجه الذي تتبعه الوكالة لرقمنة خدماتها تم فتح باب التسجيل لمطالب التقسيمات الاجتماعية بسيدي ثابت و المحمدية حصريا عبر الموقع الإلكتروني للوكالة.

يذكر ان مطلب الحصول على مقسم من الوكالة العقارية للسكنى يتم بصفة حصرية عبر الموقع مع وجوب القيام بعملية التأكيد كل ثلاث سنوات

www.afh.nat.tn

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

351
الأخبار

ليبرتـــــا للأسفار و السياحة تطلق برامج عمرة رمضان

339
الأخبار

تونس: الميناء التجاري بقابس يتعزز بجرار بحري جديد عالي القدرة
324
الأخبار

سفير إيران لدى تونس يصف المطالب الشعبية بـ«المشروعة»
314
الأخبار

العليبي: نزع سلاح المقاومة و جعل حكومة التكنوقراط هي المتحكمة في غزة أهم نقطة في خطة أمريكا و اسرائيل [فيديو]
285
الأخبار

المغرب : الملك الحسن الثالث بعيون صحيفة فرنسية… تغييرات كبرى في الأفق و رؤوس قد تسقط
277
الأخبار

خرج مادورو و أغلقت ديلسي رودريغيز الباب خلفه : شهر العسل مع ترامب
257
الأخبار

وزارة الفلاحة: 3 لترات في السنة معدل استهلاك التونسي من زيت الزيتون
245
أخر الأخبار

رسمي : الخميس 22 جانفي..اتحاد الشغل يعقد هيئة ادارية وطنية
240
الأخبار

وزير النقل يؤدي زيارة غير معلنة إلى عدد من المرافق التابعة للوكالة الفنية للنقل البري
237
الأخبار

الإتحاد السينغالي لكرة القدم يحتج حول التجاوزات بحق المنتخب قبل نهائي الكان

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى