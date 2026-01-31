Français
Anglais
العربية
الأخبار

الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تعلن عن منحة بـ10 آلاف دينار لدعم التاكسي الكهربائي في 3 ولايات

الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تعلن عن منحة بـ10 آلاف دينار لدعم التاكسي الكهربائي في 3 ولايات

 أعلنت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عن فتح باب الترشح للانتفاع بمنحة مالية بقيمة 10 آلاف دينار لإقتناء سيارة أجرة تاكسي فردي كهربائية، لفائدة سائقي سيارات الأجرة ببلديات بنزرت و صفاقس و جربة.

و يندرج هذا البرنامج الذي ينجز بالتعاون مع بلديات صفاقس وبنزرت وجربة (حومة السوق وأجيم وميدون)، في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس الممول من قبل صندوق البيئة العالمي والذي تشرف على تنفيذه في تونس منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ووزارة البيئة، وفق بلاغ صادر عن الوكالة.

و تخص هذه الدعوة حاملي رخصة سيارة أجرة تاكسي فردي سارية المفعول واللذين تتوفر فيهم جملة من الشروط لاسيما ممارسة النشاط داخل إحدى البلديات المذكورة والعمر بين 31 و 59 سنة عند تاريخ تقديم ملف الترشح والحصول على موافقة مبدئية للتمويل (بنك أو ايجار مالي) أو الاستظهار بما يفيد القدرة على التمويل الذاتي.

و دعت الوكالة أصحاب رخص سيارات الأجرة تاكسي فردي الراغبين في الإنتفاع بهذا البرنامج إرسال ملف ترشح في الغرض يتضمن الوثائق المطلوبة  وايداع ملفات الترشح بمكتب الضبط المركزي للبلدية المعنية في أجل لا يتعدى يوم الإثنين 02 مارس 2026 على الساعة 10 صباحا.

و اوضح البلاغ انه يتم اختيار أصحاب رخص سيارات الأجرة تاكسي فردي التي تم التحقق من مطابقة ملفاتهم إداريا، والذين قاموا بإيداع مطالبهم أولاً بحد أقصى في حدود 50 سيارة أجرة كهربائية مناصفة بين الجنسين موزعة بين 15 سيارة ببلديات جزيرة جربة و 15 سيارة ببلدية صفاقس و 20 سيارة ببلدية بنزرت.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

440
الأخبار

باجة : بسبب التقلبات الجوية ..تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية بنفزة

319
أخر الأخبار

بنزرت: تسخير 120 عنصرًا من الهلال الأحمر للتدخل عند الطوارىء
270
أخر الأخبار

فاجعة تبرسق: ترميم غير مكتمل لسور شُيّد سنة 2001 يُنهي حياة “يوسف”..الشنيتي تكشف التفاصيل (فيديو)
255
الأخبار

وزيرة العدل تعاين في باجة أشغال بناء مقر جديد لمحكمة الناحية بنفزة
251
أخر الأخبار

تكنولوجيا المعلومات في تونس: كم يتقاضى مطوّرو البرمجيات فعليًا في عام 2025 ؟
251
الأخبار

ميركاتو : محمد العرعوري مدربا جديدا لمستقبل سليمان
244
أخر الأخبار

كرة اليد – كأس أمم إفريقيا 2026: تونس – مصر في النهائي
242
اقتصاد وأعمال

تونس : استثمار صناعي صينيي – إيطالي في المنستير بـ5 ملايين يورو ويوفّر 350 موطن شغل جديد
241
أخر الأخبار

كرة اليد – كأس الأمم الأفريقية 2026: ما هي القناة والتوقيت لمشاهدة نهائي تونس ومصر ؟
236
الأخبار

باجة : غدًا تعليق الدروس بمعتمديتي عمدون و نفزة بسبب التقلبات الجوية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى