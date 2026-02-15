Français
الولايات المتحدة – إيران: استئناف المباحثات الثلاثاء في جنيف برعاية عُمان

أكدت سويسرا استئناف المباحثات بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف يوم الثلاثاء 17 فيفري، وذلك عقب جلسة أولى عُقدت في 6 فيفري في سلطنة عُمان، وجمعت وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بحضور صهر الرئيس ترامب، جاريد كوشنر.

ومن المقرر أن تستضيف سلطنة عُمان هذه المباحثات في جنيف الأسبوع المقبل، حيث يُتوقع أن تضغط واشنطن على طهران للتوصل إلى اتفاق يهدف، في جملة من أهدافه، إلى الحد من برنامجها النووي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدّد، يوم الخميس، إيران بعواقب «قاسية للغاية» إذا لم تقبل باتفاق بشأن برنامجها النووي.

وللتذكير، يبدي الإيرانيون استعدادهم لتقديم تنازلات في الملف النووي، من بينها خفض مستوى تخصيب اليورانيوم أو تخفيف نسبة اليورانيوم المخصّب إلى 60%، غير أنهم يرفضون وقف برنامجهم النووي بشكل كامل. كما يرفضون أي تفاوض بشأن برنامجهم الصاروخي الباليستي، ما يجعل المفاوضات شديدة التعقيد.

في المقابل، تطالب الولايات المتحدة إيران بوقف برنامجها النووي بالكامل، وتقليص مدى صواريخها بشكل كبير، وهي صواريخ قادرة على بلوغ إسرائيل، فضلاً عن تغيير سياستها الإقليمية ووقف دعمها لجماعات مثل حزب الله والحوثيين وكذلك الفصائل الشيعية في العراق.

